GIF-kaptenen begärde ledigt: ”Bra för min del”

Då handlar kommentaren egentligen inte om någon match.

Utan bara nån slags frustration över att kroppen inte fick den utmaningen den danska vinnarskallen ville ha under torsdagens träning.

Då Rauschenberg dundrade bollen i betongmuren på Gavlevallen och gick sedan och satte sig för sig själv på avbytarbänken.

– Jag fick 60 sekunder för lite. Jag var ju ledig i går och hade behövt bränna på lite till. Jag blev irriterad, säger han – och detta med ett skratt.

För det är med lite extra ledighet som 31-åringen från danska västkusten fyllt på med energi.

Vila behövs.

För det är en evighetsmaskin som mullrar på i himmelsblå tröja. Rauschenberg har spelat varenda minut under GIF:s 21 matcher under säsongen. Precis som nästan han gjorde i fjol ettan, ja även under säsongerna i allsvenskan och superettan åren 2015–2017.