Under de närmaste åren kommer regeringen att spara in 1,1 miljarder på studieförbunden. I dag får studieförbunden 1,8 miljarder. Då blir det 0,7 miljarder kvar. Med andra ord kapas mer än hälften av studieförbundens budgetar under de närmaste tre åren. Katastrof, upprörande och rena slakten.