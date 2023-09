Vi beklagar att du och fler med dig än en gång fått in vatten i era hus via avloppet. Vi vet att boende i Stensätra, Sätra och Säljan varit särskilt drabbade och vi tillsammans med kommunen kommer att prioritera insatser i dessa områden.

Grundproblemet som blir vid skyfall likt de nu och de 2021 är att våra system hamnar under vatten och våra ledningar dränks i helt mättad och blöt mark och att det då tränger in vatten i ledningarna. Det gör att de fylls på och vattnet går då i vissa fall bakvägen in till kunder. Är dessutom kunders dagvatten och/eller dränering kopplat till ledningarna fylls de ännu snabbare.

Vi behöver titta på fler åtgärder än bara hur stuprören är kopplade eftersom även andra faktorer kan orsaka översvämningar. Vi, tillsammans med kommunen/markägare, behöver bland annat se över avrinningen via diken och mark i områdena för att se till att det finns plats för vattnet att rinna undan. Detta är ett stort arbete som involverar både oss, kommunen, enskilda fastighetsägare och den som äger marken där vattnet ska kunna rinna undan.

Lösningen ligger heller inte i att bygga ännu grövre ledningar eftersom allt vatten ändå kommer ner till reningsverket och vi också skulle få problem vid normal drift, samt att det skulle bli oerhört kostsamt för VA-kollektivet (våra kunder) att bygga för extremväder.