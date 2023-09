Vi lämnar en omväxlande sommar bakom oss. En som initialt var så torr att våra åkrar, ängar och stadsparker gick från gröna oaser till ökenfält, som sedan regnade bort till den milda grad att såväl vägar som ägor stod under vatten under långa perioder. Så från att jord och skogsbruksmaskiner stod still på grund av brandrisk, från att odlingar och betesmark torkade, till att samma maskiner och grödor stod still på grund av för mycket vatten.