Märkligheter och undanflykter staplas i artikeln 24 september där sektorchefen för Livsmiljö Gävle och samhällsbyggnadsnämndens ordförande försöker reda ut frågetecknen kring Limöbåten. Båda trasslar in sig rejält i härvan kring den senaste upphandlingen. Hur oprofessionellt får en kommun sköta sina åtaganden? Och kan beslutsordningen skippas hur som helst?

Sedan när har Limöbåten enbart varit till för barn och unga? Människor i alla åldrar åker. Hur mycket ”subventioneras” andra biljetter i kommunen, per användare? Handlar inte all kommunal verksamhet om ”subventioner”, såväl den lagstadgade som den frivilliga, till vilken all kultur- och fritidsverksamhet utom biblioteken hör?

Nämndordförande lierar sig med GD:s liberala ledarskribent i ett siffergnetande som förskräcker. Vilket är syftet, att skapa en känsla av skuld? Ska vi skämmas för att vi är så tärande att vi vill åka kommunalt till Limön? Men vilka är det som betalar löner till politiker och tjänstepersoner? Det handlar också om ”subventioner”, till 100 procent. Varför inte spara in ett par, tre ”subventionerade” byråkrattjänster, så Limöbåten kan vara kvar?

Apropå barn och unga, hur stora ”subventioner” går till Ahlgrens park, med lekplats och utegym i den hälsovådliga miljön vid hårt trafikerade Södra Skeppsbron? Kan inte nyttjarna själva betala sina lekredskap och sin plastmark? Är detta bra och väl motiverad fritidsverksamhet för barn och unga, vad tycker majoriteten i samhällsbyggnadsnämnden? Är det bättre att andas avgaser och giftiga partiklar i trafikbuller, än att tillbringa en del av sommaren i Limöns bilfria natur, andas havsluft, leka på havsstranden och springa i skogen?