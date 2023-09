Även skolor och vårdcentraler påverkas när priserna går upp och lönerna ska räknas upp så personalen har råd att leva. Problemet är att politikerna på riksplanet valt att prioritera bort välfärden. SKR beräknar att regionerna kommer att gå med 20 miljarder i underskott i år, och utan nya statsbidrag kommer kommuner och regioner att gå med 28 miljarder i underskott 2024. Personal inom vården kommer att sägas upp, priset för kollektivtrafiken höjas och busslinjer dras in.

Allt detta innebär att de partier i riksdagen som gick till val 2022 på att korta vårdköer och att fler barn ska klara skolan måste skjuta till långt mer än 28 miljarder till välfärden nästa år. Det är många av oss som ser allvarliga brister i hur skolan, vården och omsorgen redan nu innan de kommande nedskärningarna märks av. Ska kvaliteten i välfärden förbättras krävs snarare statliga tillskott på minst 40–50 miljarder kronor.

Vi medborgare måste börja hålla våra politiker ansvariga när de utlovar ”satsningar” till välfärden. Om kostnaderna ökar med två miljoner men politikerna bara skjuter till en miljon så förstår alla att det inte är en satsning. När till och med moderata kommun- och regionpolitiker ringer i varningsklockorna och kräver mer statliga resurser så förstår man allvaret i situationen.

Under sommaren förklarade Anders Henriksson, ordförande för Sveriges kommuner och regioner saken med all tydlighet: ”I kronor räknat är situationen värre för kommunerna än vad den var under 90-talskrisen. Då var ju Sveriges statsfinanser svaga, i dag är de starka. Det finns förutsättningar för regeringen att gå in och satsa på välfärden”.