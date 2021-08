1-0 mot Gamla Upsala – nu är Sandvikens IF ny serieledare

Gamla Upsala och gästande Sandvikens IF möttes i division 1 norra Svealand dam i fotboll på söndagen. Det slutade med seger för Sandvikens IF vars segersiffror skrevs till 1-0 (1-0). I och med detta klättrade Sandvikens IF upp till topp på tabellen, på samma poäng som Gamla Upsala på andra plats.

Målet i första halvleken av Karin Weinacht blev matchens enda.

Segern var Sandvikens IF:s sjätte på de senaste sju matcherna, och fjärde raka segern på bortaplan.

Sandvikens IF tar sig an Selånger i nästa match borta onsdag 4 augusti 19.00.