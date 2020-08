11 gula och 1 rött kort när GIF-legendaren gjorde comeback för en kväll i Brynäs: "När jag väl bestämt mig kom allt tillbaks till mig"

Brynäs hade bara en poäng efter tre omgångar och var dessutom kort om folk när laget skulle besöka Kastvallen i den stekande kvällssolen. Då blixtinkallades Gefle IF-legendaren Johannes "Jossa" Ericsson.

– Det var tillfälligt bara i dag, det var dåligt med folk och brorsan är tränare. Jag har inte spelat på länge men jag hörde att det var problem och då kände jag att det var läge att ställa upp.

Så när lirade "Jossa" senast egentligen, den långa trogna karriären i Gefle IF tog slut 2009 efter 16 säsonger och 388 matcher i GIF. Sedan avrundades karriären i Brynäs i tre år.

– Senast jag spelade var 2012 här i Brynäs... Det är längesen det å... Jag håller igång än, men det är något helt annat att spela fotboll. Det var roligt. När jag väl bestämt mig för att spela kom allt tillbaks till mig, det jag varit med om.

Inte en träning med laget hade han i kroppen när han intog position i Brynäs backlinje och sedan styrde och ställde han där så gott han kunde.

– Ja, jag pluggade in de flesta namnen bra innan matchen. Det kändes att jag hade nytta av min rutin.

Det blev en hel del domarsnack också... Kanske några vänliga men bestämda ord i all välmening efter 11 gula och 1 rött kort?

– Jo, det var riktigt grinigt. Det var längesen jag spelade, jag har sett att det kan vara hetsigt men det här kanske var lite väl många kort måste jag säga... Men det var kul att surra med domaren, det fick man göra mycket förr också, det väckte minnen.

Brynäs tog ledningen efter en kvart genom Vincent Beronius och kunde behålla ledningen in i paus. Men efter två minuter in i andra fick hemmalaget straff och kunde kvittera via Marcus Brozin. Sedan utökade Huge ledningen till 2–1 kort senare när Maytham Falah nätade avgörande bollen.

– I första tyckte jag att vi hade bra koll på dem, det kändes bra. I andra får de en straff det första som händer och lyckades vända på det snabbt igen. Sen får inte vi några fler riktiga lägen att kvittera, det är trist. Huge tog över i andra efter målen och sen drar de sig tillbaka. Vi fick lite mer på slutet då men det räckte tyvärr inte...

Hur känns det i kroppen efter 90 minuter?

– Det känns okej, jag är öm på vissa ställen och i morgon kanske det är värre. Men jag är glad att jag höll ihop.

Och visst har han stenkoll på sitt Gefle – där hjärtat finns.

– Jag försöker att följa dem på alla sätt jag kan, det är tidningar, tv och podd. Jag ser en del matcher och tar in mycket information. Jag tycker att det känns som att de har fått till det ganska bra i år med en bra tränare som verkar ha bra idéer. Jag tror att de har något bra på gång. Nu hoppas jag att de får behålla lite spelare och ha en bättre kontinuitet. Det är väl det som varit lite jobbigt, att det har bytts ut mycket år för år.

Får man se dig göra fler framträdande i de lägre divisionerna?

– Nja, jag vet inte. Det ska vara om det blir ett sådant läge som i dag, med Brynäs, att det är dåligt med folk.

Hade du kul?

– Ja! Det hade jag, det var jättekul. Det är roligt att spela. Vissa av killarna, jag vet inte ens hur gamla de är... Att spela med folk som är 20-25 år yngre kanske, det är roligt. Det är inte bara att gå in och spela om man inte har någonting i bakfickan när man inte spelat på åtta år.

IK Huge–Brynäs IF FK 2–1 (0–1)

Målen: 0–1 (14) Vincent Beronius, 1–1 (47) Marcus Brozin, 2–1 (52) Maytham Falah.