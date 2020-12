25 år gått efter att han startade Partypistolerna – nu har Gävlebon Johnny Sörman släppt sin solodebut

Johnny "Sörpa" Sörman är trubadur, frontman i Partypistolerna och under corona aktuell högaktiv med liveströmmen Basement Sessions. En soloskiva med eget material har han dock aldrig gjort förrän aktuella debutalbumet "Moving On" i vars titel det går att läsa in en ny målsättning: att nu även underhålla med egen musik.