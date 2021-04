25-årig man misstänkt för grov våldtäkt mot barn – hotade 26 flickor: "Snapchat har blivit en plattform för att begå brott"

Enligt åtalet har han gjort sig skyldig till cirka 40 fall av grova sexbrott mot 26 flickor mellan 7 och 15 år från olika orter över hela Sverige. Mannen är misstänkt för grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, grovt sexuellt övergrepp mot barn, grov våldtäkt mot barn och sexuellt ofredande.

I kontakten med barnen uppges mannen ha varit påstridig, och genom hot och manipulation har han förmått flickorna att utföra de sexuella handlingar som han krävt.

Brotten ska ha skett från sommaren 2019 fram till juni 2020, då mannen till slut greps. Han har suttit häktad sedan dess.

– När vi fick in material från en målsägande kunde vi spåra mannen via hans ip-adress och användarkonton på nätet. Antalet målsäganden och åtalspunkter har ökat under utredningens gång, säger kammaråklagare Johan Eriksson.

Det ska inte ha förekommit några fysiska möten utan allt har skett via nätet.

– Sociala medier är extremt lättillgängliga och det går snabbt att få kontakt direkt med barnen. Det har blivit en plattform för att begå brott över nätet, konstaterar Johan Eriksson.

Åklagaren uppger att mannen har erkänt flera av brotten under förundersökningen.

– Vi får se vad han kommer att ha för inställning framöver. Men han har gjort en del medgivanden och erkännanden. På det stora hela går han med på att allt som står i åtalet har hänt.

Ett av hans offer är en 13-årig flicka från Sandviken som han kontaktade via Snapchat och fick henne att utföra en sexuell posering. Det skedde i juni förra året. Materialet har han sedan använt i en barnpornografisk video.

En tioårig flicka från Jämtland blev utsatt vid 25 olika tillfällen via Snapchat och Omegle. Han förmådde henne att utföra sexuella poseringar och sexuella handlingar på sig själv och sin sjuåriga lillasyster. Med hänsyn till kränkningens allvar anser åklagaren att det är jämförbart med samlag och därmed åtalas mannen för grov våldtäkt mot barn. Brotten anses synnerligen grova då de skett systematiskt och i stor omfattning. Enligt åtalet har mannen hänsynslöst utnyttjat flickan med hot om spridning av tidigare filmer samt genom hot om nya övergrepp. Syftet var att göra barnpornografiskt material för egen tillfredsställelse och som han även kunde använda som påtryckningsmedel för fortsatta övergrepp mot henne.

Rättegången inleddes bakom stängda dörrar i Kristianstads tingsrätt i torsdags. Den beräknas pågå i 20 dagar och avslutas den 10 juni. Nästa rättegångsdag är 21 och 22 april.

– Det är målsäganden med från hela landet och de har alla målsägandebiträden, de är med via länk från sina hemmadomstolar medan jag, den åtalade och hans advokat befinner oss i Kristianstads tingsrätt, säger åklagaren Johan Eriksson.

Domen beräknas komma lagom till midsommar.

– Om domstolen dömer så som jag har åtalat hamnar vi på en dom på drygt tio års fängelse.