520 länsbor hittills döda i covid-19: "Åk inte utomlands"

Samhällsmedicin, Region Gävleborgs strategiska analys- och uppföljningsenhet, har summerat dödligheten i länet under pandemin. Undersökningen visar att överdödligheten var 5,3 procentenheter under 2020 jämfört med snittet för åren 2015-2019. Riksgenomsnittet låg på 6,3. Siffrorna gäller alla dödsorsaker. De vanligaste dödsorsakerna var cancer samt hjärt -och kärlsjukdom. På tredje plats (för män) och fjärde plats (för kvinnor) hamnade covid-19, 520 personer avled med den diagnosen som huvudorsak. Runt 85 procent av dem hade även andra sjukdomar angivna som dödsorsak, men räknas in i statistiken över covid-relaterade dödsfall.

– Vi har haft landets högsta sammanlagda smittspridning och hade landets högsta peak under en period i december då 1 597 personer per 100 000 testades positivt, säger Johan Kaarme, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Gävleborg.

Redan innan pandemin var länsbornas hälsoläge sämre än genomsnittet i Sverige. Länet har inte bara en hög andel äldre utan även många med diabetes, fetma och hjärt - och kärlsjukdom.

Även om det inte finns tecken på att Gävleborgarna är sämre än andra på att följa myndigheternas riktlinjer antas yrkesstrukturen i länet påverka smittspridningen.

– Många har den typ av jobb där det är svårt att jobba på distans. Det innebär att man riskerar att utsättas mer för smitta, säger Johan Kaarme.

Just nu vårdas fyra covid-patienter på sjukhus i länet, ingen av dem behöver intensivvård. Men det finns tecken på ökad smittspridning igen i Hälsingland. Även om smittspridningen och dödligheten generellt sett är låg för närvarande, är det svårt att ännu överblicka effekterna på hälsoläget överlag.

– Vi behöver följa upp det. Och vi behöver jobba ihop med länets kommuner och analysera särskilda boenden och hemtjänsten. Vi behöver också förstå hur det kunde bli klusterutbrott och hur vi kan förebygga dem i framtiden, säger Johan Kaarme som är bekymrad över tecken på att allmänheten verkar slappna av allt mer.

Han uppmanar att värna om riktlinjer som att hålla avstånd, tvätta händerna och stanna hemma vid minsta tecken på sjukdom.

– Viruset tar inte semester. Njut av vädret och sommaren men håll avstånd. WHO avråder från utlandsresor och jag håller med. Det finns flera tecken ute i Europa på en snabb ökning av allvarligare mutationer som vi absolut inte vill ha hit till Gävleborg. Satsa på hemester istället och begränsa umgänget.