AB ledare intervju: Rektorn på Solängen i Gävle känner igen det som nu händer i Sandviken

Det här kommer nog inte som någon överraskning – det var mycket känslor och uppskruvat tonläge även för två år sedan när rockaden att flytta Solängens högstadieelever till Nynässkolan och Nynässkolans F-6-elever till Solängen drog igång efter politikerbeslut. Mycket på grund av att Solängsskolan var "proppfull" som Johan Björck uttrycker det, och behövde rustas upp etappvis. I och med rockaden gick Solängen från ungefär 800 till 500 elever.

Det gick så långt att 400 personer skrev under en protestlista, vilket fick följden att Solängens föräldraråd tog frågan till förvaltningsrätten för att pröva om beslutet tagits på lagliga grunder. Men idag är det tyst från de kritiska rösterna.

– Det blev väldigt tyst direkt efteråt. Det kan vara så att de som verkligen var emot det hela bytte skola förstås, säger Johan Björck.

Han följer det som sker i Sandviken på håll och känner igen sig till stora delar.

– Vi verkar ha haft med lärargruppen på ett annat sätt i förändringen men precis som nu i Sandviken fanns det en grupp föräldrar som tyckte att det gick för fort. Det fanns några som var rädda – lite "vad är det för elever som mina barn ska gå med nu?" och från de föräldrar som skulle flytta sina barn från Nynäs till Solängen fanns det också en oro att de inte skulle vara välkomna dit.

Johan Björck jobbade på Nynässkolans F-6 och fick flytta till Solängen. Han har sett vilka motsättningar som yttras som på beställning när klyftan mellan ett socioekonomiskt välmående område och socioekonomiskt tufft sådant ska minska.

– Förändringen kom för nära, konstaterar han.

Alla gillar integration men ingen vill integrera, som undertecknad själv skrev i den första ledaren om skolbråket i Sandviken. "NIMBY" finns det något som heter, fast snarare när det gäller nya byggnadsprojekt, och det står för "Not in my backyard". Det här handlar om något liknande – bygg för all del men inte här, integrera gärna men helst någon annanstans.

– Integrationsbiten var också ett stort syfte med flytten. Det var stora skillnader i studieresultat mellan Nynäs och Solängen, stora skillnader i bakgrund hos eleverna men också stora skillnader i förväntningar på sina elever från lärarna. Går man in i ett klassrum med låga förväntningar så blir det sämre, helt enkelt.

– Det vi gjorde här var att slå sönder klasserna direkt och blanda upp dem till skillnad från i Sandviken där de ska hålla ihop klasserna till en början. Vi såg en risk med olika grupperingar och därmed motsättningar.

Här verkar integrationen som kommer med en sammanslagning ha fått ett bra utslag, i alla fall om en ska tro Johan Björck:

– Jag kan inte tala för högstadiet på Nynäs men här ser vi i alla fall att de gamla Nynäseleverna får bättre resultat och att solängarna inte får sämre resultat. En del elever får ganska mycket bättre resultat till och med, det är intressant att se vad miljö, förväntningar och kontext gör.

– Politikerna var modiga i Gävle som genomförde detta. Men det gäller verkligen att det är välplanerat och att kommunikationen fungerar bra för det kommer alltid komma kritik.