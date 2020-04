AIK:s nästa satsning – startar nytt lag: "Muhrén har lovat att göra debut"

AIK:s herrlag har gjort en raketresa genom bandyns seriesystem sedan satsningen i division 1 startade inför säsongen 2016/2017. Nästa säsong väntas laget utmana om SM-guldet efter att ha värvat stjärnor som Erik Pettersson och Johan Esplund. Bandypuls erfar också att en liknande guldattack kommer att göras på damsidan.

Nu står det klart att AIK även satsar vid sidan av eliten. Klubben har anmält ett nytt lag till division 1. Enligt Jonas Galotta skickades en anmälan in under måndagen, vilket bekräftas av Micael Eriksson på Svenska bandyförbundets tävlingsenhet.

– Det gör vi för att på sikt bygga en ungdomsverksamhet. Parallellt med elitlagen arbetar vi stenhårt med ungdomsfrågor, säger Galotta.

Under våren har AIK, som flyttar in i den nya bandyhallen i Gubbängen kommande säsong, sökt ungdomsspelare via sina sociala medier.

– Stockholms stad har ett rankingsystem där vi får träningstider för ungdomar baserat på hur många ungdomar vi har. Vi har haft notiser ute om att vi sökt ungdomsspelare och gensvaret har varit mycket bra, säger Galotta.

Han använder pojkar i åldern 15-19 som exempel för division 1-satsningen. I stället för att riskera att stå med för få spelare i en årskull kan alla spela tillsammans i division 1.

– På så sätt blir det här en del av vår ungdomssatsning. Nu kan vi ha pojkar från 15 till 19 år som spelar seniorbandy i AIK:s färger i division 1. Sedan har vi en tvåårskalkyl om att vi senast säsongen 2021/2022 kommer att ha ett P19-lag, säger Galotta – som öppnar för att Magnus Muhrén, tidigare SAIK-ikonen och nuvarande assisterande tränaren i AIK, kan bli aktuell för spel i division 1-laget.

– Glädjande för de som gillar bandy så kommer vi nog att få se några riktigt trevliga spelare som stöttar upp det här laget. Jag är övertygad om att Muhrén kommer att göra AIK-debut, åtminstone har han lovat det.

Ungdomsverksamheten är vår nästa stora sak som kommer nu.

Är det här den mest konkreta satsningen hittills som visar att ni inte bara är en dagslända som vill vinna guld och sedan försvinna?

– Många vill tro att vi är en dagslända och ett luftslott, men vi har arbetat efter en strategi de här åren. Man kan inte hoppa jämfota in och bli Sveriges största bandyförening på ett eller två år, säger Galotta.

– Vi har valt vår väg: att satsa på elitlagen för att skapa intresse, sedan har vi sett hallen som en språngbräda för att kunna tävla högst upp i herr och dam. Ungdomsverksamheten är vår nästa stora sak som kommer nu.

Enligt Jonas Galotta har klubben, som också har ett pågående integrationsprojekt, ett antal partners som enbart sponsrar satsningen mot ungdomsverksamhet. Det har gett komplett utrustning för upp till hundra barn.

– Det är bara att komma ner och låna, alla är välkomna. Bandy ska vara öppet för alla, säger han.