Alinas resa var avbokad – utan att hon fått besked av resebolaget

– På grund av olika omständigheter så bestämde vi oss för att avboka vår resa till Mexiko i november, säger Alina Holm.

En förskottsbetalning på omkring 10 000 kronor hade gjorts för Alinas familj med två vuxna och tre barn. När avin för resterande resan kom stod det klart att familjen inte kunde resa men de hade avbeställningsskydd och var inte oroliga.

Då visade det sig vara snudd på omöjligt att få kontakt för att göra avbokningen.

– Betalar man inte i tid får man en förseningsavgift och det ville jag undvika, säger Alina.

Hon ringde sitt första samtal angående avbokningen för omkring tre veckor sedan. Hon möttes av meddelandet att det var många som ringde och hon kom inte ens fram till en telefonkö.

– Varje gång man ringde fick man lyssna på en harang om var man kan hitta olika sorters information på nätet innan man till sist fick höra att man skulle återkomma senare.

Alina har sammanlagt ringt hundratals samtal utan att lyckas få kontakt. Hon mejlade men fick ett autosvar om att mejlen stängts.

Nästa väg hon provade var att skicka meddelande till Tui på messenger.

– Inget svar där heller. Man ser ju om någon öppnat och läst meddelandet och det låg helt orört. Då började jag att offentligt kommentera alla bilder som postades på deras facebooksida.

Till sist var det faktiskt på det viset hon fick svar. En anställd på Tui svarade på ett inlägg och de hade därefter kontakt på messenger. Alina skickade sitt bokningsnummer och fick då veta att resan var avbokad av Tui.

Alina häpnade då hon fått en inbetalningsavi för resan trots att den redan var inställd och avbokad från Tuis håll. Inte heller har resebolaget gått ut med information om detta till berörda kunder.

Sammantaget är det tiotusentals personer som fått sina resor inställda eller ombokade. Aftonbladet var först att berätta om problemen med förändrade flygtider där Tuis pressansvarige Adam Györki uttalade sig.

– När jag loggade in på mitt konto såg jag ingenting som tydde på att resan var inställd, hela tiden fanns en digital nedräkning dag för dag. Så får jag veta att resan är inställd och avbokad, som alla Tuis resor till Mexiko, säger Alina.

Hon har nu fått en avbokningsbekräftelse och håller nu tummarna för att de faktiskt kommer att få en återbetalning på de inbetalade pengarna. Enligt löfte från resebolaget ska de återbetalas inom 14 dagar och det återstår bara någon dag nu.

– Jag är väldigt kritisk till hur de har hanterat detta med bristfällig information. Och att det inte går att nå kundtjänst per telefon är under all kritik. Jag har ringt precis när de öppnat och redan då har deras system varit överbelastat. Tui behöver jobba på sitt arbetssätt, säger Alina.

Fotnot. På Tuis sajt finns nu en liten informationstext: "Med anledning av ett högt intresse för resor i kombination med många ändringar i vårt flygprogram upplever vi just nu väldigt högt tryck på vår kundservice."