Allmänheten uppmanas till valborg utan stort firande – det ska du tänka på vid eldning: "Håll avståndet"

Den som vill ordna en allmän sammankomst eller offentlig tillställning måste söka tillstånd hos polisen. Just nu är dessutom sammankomster med fler än 50 personer förbjudna. I år har polisen bara tagit emot en ansökan om tillstånd för en sådan under valborgsmässoafton. Det är för den traditionella majkasen vid Kungsbäck som i år dock ställs in.

– Ska man samlas vid en kase som inte behöver tillstånd för allmän sammankomst ska man tänka på rekommendationerna att man inte är fler än 50 personer och att man håller avståndet, säger polisens presstalesperson Mikael Hedström.

Folkhälsomyndigheten har uppmanat till att fira en annorlunda Valborg det här året och att fester och folksamlingar ska undvikas. Smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo bad i förra veckan om att man ska hålla Valborgsfirandet inom familjen. Polisens har däremot ingen möjlighet att kunna kontrollera sammankomster av människor som inte är allmän.

– Det finns inget lagstöd för oss att ingripa i ett sånt fall utan då kan vi bara vädja att det här är inte lämpligt eftersom vi ska skydda oss.

För de som anordnar mindre brasor inom till exempel familjen eller en förening gäller att man ska anmäla detta till räddningstjänsten. Fram till onsdagen hade de tagit emot ungefär 40 anmälningar som enligt brandinspektör Daniel Åström är ungefär hälften av de anmälningar som kom in förra året.

– Det är ju bra att folk tänker till extra i de här tiderna med coronaviruset. Det är inget tvång att anmäla till oss men jag uppmanar folk att göra det. Vi brukar ha en extra styrka på valborg eftersom det brukar bli mer jobb men i år blir det nog mindre eftersom många ställt in, säger han.

På sin hemsida har Gästrike räddningstjänst lagt ut riktlinjer kring vad allmänheten ska tänka på när man eldar på valborg.

– Det speciella i år är ju att man ska följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer. Vi har fått in många samtal från folk som redan eldat upp det man samlat ihop just för att folk inte ska samlas runt brasan, vilket de ska ha beröm för, säger Daniel Åström.

På onsdagen gick Gävle kommun och räddningstjänsten gemensamt ut med en vädjan till allmänheten om att ta sitt ansvar. Kommunen ställer i år in sitt valborgsfirande i Hemlingby.

– Vi längtar alla efter ljusare tider men i år välkomnar vi våren utan stora firanden, säger kommunstyrelsens ordförande Åsa Wiklund Lång (S), i ett pressmeddelande.

FAKTA/ Riktlinjer vid valborgsmässoeldar från Gästrike räddningstjänst

1. Det ska finnas en ansvarig person på plats som bevakar elden tills den brunnit ut eller släckts helt.

2. Eldning sker på eget ansvar.

3. Det ska finnas släckmaterial, t ex vattenkannor, hinkar eller slang, på eldningsplatsen.

4. Eldning bör inte ske vid olämplig väderlek, t ex vid stark blåst och torka.

5. Elden får inte ha större omfattning än att den kan släckas med släckutrustningen som finns på platsen.

6. Bålets storlek ska begränsas till max 50 kubikmeter brännbart material, ca 6 meter i diameter och 3 meter högt. Ett område om 5 meter kring bålet ska röjas från torrt fjolårsgräs eller liknande.

7. Sanitär olägenhet för grannar får inte uppkomma vid eldning, tänk därför på vindriktningen.

8. Det är inte tillåtet att elda upp bildäck, plast, impregnerat och målat virke samt farligt avfall, t ex målarfärg, spillolja eller lösningsmedel.

9. Platsen ska städas från obränt material och aska efter eldningen.

10. Se till att inget brinner eller riskerar sprida sig efter att ni lämnat platsen.