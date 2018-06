Anna Jörgensdotter: "Våra barn passerar, växer, lämnar spår. Det är lager av liv och berättelser"

Han som först flyttade in i min exmakes radhus, när det var helt nybyggt 1951, hade tagit med ett ekollon från Gotland, från en plats han tyckte om. Som när vi planterade ett körsbärsträd när vår äldsta dotter föddes i en känsla av mening och glädje: Nu har jag ett hem. Nu får jag en dotter. Inget är evigt, men vi behöver känna samhörighet med mark och tid och mänskor den stund vi är här. Eken vid radhuset skuggar hela radhuslängan och det höjs ständigt röster om att fälla det. I huset finns markeringar på en dörrkarm med längden på barnen som bott där innan. Våra barn passerar, växer, lämnar spår. Det är lager av liv och berättelser.

Det stod ett stenbord i min farmor och farfars trädgård. Vid det bordet lekte farfar som barn. Det var hans pappa som byggt det. Vid det bordet lekte jag. Och min dotter. När farfar dog och farmor flyttade tog de nya ägarna bort bordet. Samt några fruktträd och buskar som min farmor suttit på huk vid och plockat, för inget fick gå till spillo. Hon växte upp fattigt och var gravid under krigets sista år. Hon syltade och saftade. Av nödvändighet.

Det står lindar i en allé längs Gavleån. Någon säger att träden måste ner och grunden stabiliseras för annars far hela stan ner i ån. Någon annan säger att bryggorna som ska byggas i ån gör staden mer attraktiv och ökar turismen. En tredje säger att vi vet inte vad som händer med grunden om träden tas bort och vad som händer med strömmarna i ån om det byggs för mycket. Hur far en plats, eller en mänska, ner i mörker?

Nina Björk skrev boken Lyckliga i alla sina dagar - om pengars och människors värde efter valrörelsen 2010 och som ett farväl av den politiska mänskan som tänker ”gemensamt, kollektivt, solidariskt”. Björk skriver att vi har lärt oss ett begär efter det vi inte behöver. Vi får drömma om renoveringar och resor men inte om en annan värld. Hon frågar hur vi kan politisera berättelser och erfarenheter. De som vill behålla träden vid ån ses som bakåtsträvare. De som värnar platsen som ett livsrum får inte bestämma hur denna plats brukas.

När vi fixat livets nödtorft, plus adderat lite guldkant - vad är det vi förverkligar? Extremkapitalismens syn på ägande är att vi får göra vad vi vill med det som vi har köpt. Vi vill passa in, bygga upp, lämna avtryck. Men det vi tror att vi äger är ett lån. Och i vår iver att markera vår existens tystar vi de röster som skulle kunna höras in i framtiden.

Är bilden av lycka och synen på vad vi kan göra med våra resurser så snäv? Hur länge har vi haft kunskaper om energiomställning? Vad hade inte alla pengar i skattesänkningar kunnat räcka till om de istället förvaltats gemensamt?

Vi lever här tillsammans med de som levt här tidigare och de som ska leva här efter oss. Vi bör sätta våra avtryck varsamt. Stanna upp och fråga de tidigare och de kommande om lov. Med vilken rätt suddar vi ut berättelser? Vad för slags rum lämnar vi efter oss? Vi är inte kungar, inte kunder, på de platser vi kallar våra. Samhället rasar ner i strömvirvlar från alla håll. Så, vad behöver vi riva och vad behöver vi bygga för att ge rum åt - och dela plats - med varandra?