NATTENS NYHETER: En till sjukhus efter trafikolycka och varning för ishalka utfärdad

Trafikolycka i höjd med kyrkan i Årsunda – personbil körde in i träd

En person körde in i ett träd på väg 272 i Årsunda under fredagskvällen. Föraren har förts till sjukhus, meddelar polisen.

Inbrott i villa i Sandviken – platsen avspärrad

Under fredagskvällen drabbades en villaägare i Sandviken av ett inbrott. Enligt anmälaren ska någon eller några tagit sig in via altandörren.

Här är firmorna som överlevt tryckeridöden: "Vi går med vinst igen"

Tryckeribranschen är tuff och många företag avvecklar eller går i konkurs. Men Trycktrean i Gävle har lyckats överleva.

– De senaste åren har varit väldigt tröga, men nu går vi med vinst igen, säger delägare Torgny Lindqvist.

Tv: Flera omdiskuterade domslut i SAIK:s seger mot Bollnäs: "Ska de vara på den här nivån får de höja sig"

Erik Säfström åkte på en otäck smäll i den andra halvleken mot Bollnäs. Men det var inte därför han var förbannad på domarna. – De blåser offside på Edlund som jag tror är fem meter onside, då gör Bollnäs 3–2 i situationen efter, säger Säfström efter 5–4-segern.

Efter det milda vädret – varning för ishalka utfärdad

Under natten till lördagen förväntas det snöfall som kommer övergå i regn vilket gör att det finns stor risk för plötslig ishalka på vägarna enligt SMHI.

Systembolaget i Sandviken stängde på grund av strömavbrott – butikschefen: "Helt bedrövad"

Personalen på Systembolaget i Sandviken fick en chock på morgonen. Dörren gick inte att öppna, strömmen hade gått och de tvingades hålla stängt.

Ida varnar för luriga priser – mjölken blev dyrare när det var extrapris: "En olycklig miss"

Ida Bergkvist är stammis på Ica Maxi i Sandviken och har bra koll på priserna.

Därför reagerade hon direkt när det på en kampanjskylt stod att den laktosfria mjölken bara kostade 20 kronor. Trots att den i vanliga fall är betydligt billigare.

– Lyfter man på skylten ser man att ordinarie pris är 15.95.

