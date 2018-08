Porslinets dag är här: Begagnat porslin är stekhett – det här kan köparna betala massor för

Under söndagen är det Porslinets Dag, vilket innebär diverse arrangemang på många platser runt om i Sverige.

Och faktum är att svenskt porslin just nu är stekhett på andrahandsmarknaden. Många av de äldre svenska porslinsserierna, som kan hittas på både vinden och längst in i skåpen, har i många fall blivit heta byten på köp- och säljsajter.