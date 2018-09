Susannas kamp mot det brinnande helvetet – så gör hon för att kunna må bra trots sin sjukdom

Sannas fibromyalgi blommade ut när hon arbetstränade efter år av flera årslånga sjukskrivningar efter en ryggskada.

- Jag som trodde att jag var redo att jobba igen! Jag hade ingen press och bra arbetsuppgifter. Empatiska och trevliga arbetskamrater. Ändå funkade det inte. Min fibromyalgi blommade ut, totalt. Kropp och psyke hade fått nog - det var som om att hela mitt väsen fick nog! Jag, som trodde att jag hade god koll på vad smärta var - det visade sig att jag inte hade en aning!

När Sanna hade det som värst kunde hon inte ha kläder på sig, till och med ett lakan på kroppen var en omöjlighet. Hon beskriver det som många smärtor samtidigt: brännande, värk, ont i skinnet och som att man har fått stryk eller har fått en lårkaka. Men det värsta var en särskild smärta:

- Det är som att varje cell i kroppen vibrerar på ett obehagligt sätt, som att cellerna blir hysteriska. Det går inte att andas igenom, utan en får panik. Piller hjälper inte, morfin hjälper inte, jag kände mig som ett vilt djur i bur, men det var som att min själ inte kunde vara i min kropp.

Värst var smärtorna i början, sen började de gå i skov.

- Det var som om kroppen hade fått stryk, konstant. Jag kunde inte ta emot kramar, och förlorade på så sätt mänsklig kontakt. Bara någon rörde vid mig var det som att hen slog mig. Och jag fick jätteångest, såklart. Det var svårt att vara. Det var svårt att känna kärlek. Det var svårt att uppleva någon form av lust över huvud taget!

Orsaken: Sanna har levererat och presterat - men inte gjort det hon själv har lust med.

Hon beskriver sig själv som ett typexempel på en person med kombinationen av bra självförtroende och dålig självkänsla.

- Jag tror att det är sprunget ur att jag har en riktig styrka inom mig, som jag har missanvänt. Jag har missat att lyssna på vad jag själv vill göra och istället identifierat mig via mina prestationer.

Sanna är hästtjej, och har tävlat på hög nivå inom fälttävlan, som ibland kallas för ridsportens Formel 1. Hög fart, stora krafter och höga risker präglar sporten. Mod behövs hos både ryttare och häst. I den tuffa terrängritten är det hög skaderisk. Och skador har kantat Sannas karriär. Men Sanna skulle alltid upp i sadeln igen. Under en tävling ramlar hon av hästen, slår av knogen, men fortsätter rida ändå. Eller som gången då hon skadar sig och får så ont att hon får krypa nerför trappan på morgonen, men ändå spelar fotbollsmatch på kvällen. Senare konstateras att ett ledband är trasigt och att hon har lösa benbitar i foten. Ingen kan säga annat än att hennes smärttröskel legat extremt högt.

Susanna beskriver sig själv som glad i grund och botten. Och ofta är hon också bra på det hon gör. Det kan förstås låta härligt, men för Sanna har just duktigheten ställt till det många gånger.

– När jag gjort saker bra, har det lett till positiv uppmärksamhet. Det har triggat mig till att göra mer av samma vara. Och sen har jag brakat. Gång på gång har det varit så här.

Förut såg Susanna sitt liv som en bred autobahn, som hon kunde stressa och rumla på omkring på. Men hon missbedömde den fria farten och ångade på för hårt något som ledde till att hon blev sönderstressad. Nu har motorvägen decimerats till en smal stig att trampa försiktigt på.

- Jag blir korkad när jag utsätts för stress! Men gör jag saker och ting rätt, så funkar jag. Jag måste sköta själen, psyke och ta väl hand om mig. Det finns en uppsida med det: det betyder att jag behöver hitta sätt att njuta av livet!

Arbete måste följas av vila. Träning, bra kost och lustfyllda saker hjälper också. Men det är inte det västerländska sättet att hantera Sanna problematik som har hjälpt henne hitta tillbaka till sig själv.

- Det är inte bara frånvaro av dåliga saker som hjälpt mig, utan också att jag sagt jag till det goda i livet. Att tillåta sig att få njuta även om man är sjuk.

Susanna upplever ändå att det faktiskt finns "sjukt många fördelar" med sin smärtresa.

- Synd att jag att jag behövde dra det så otroligt långt ner i skiten innan jag fattade att såhär kan jag inte leva mitt liv. Jag levde inte ett liv utifrån mitt hjärta, min lust, utan såg på livet som en färdsträcka där jag skulle vara en kugge i samhällslivet, leverera och prestera. Var jag inte till nytta, fanns det inte någon anledning att hålla på. Jag behövde väl kontrasterna för att polletten skulle trilla ner.

Idag upplever Sanna att livet har fler nyanser.

Sanna mår mycket sämre i kroppen när det är kallt. 2013 åkte hon på semester till värmen på Bali. Där deltog hon på en yogafestival och provade för första gången i livet qigong.

- I år hade jag fått höra att jag behövde dämpa mig. Göra små, små övningar. Här fick jag höra en metod om att släppa energi istället för att samla den. Jag kände instinktivt att det här var vad jag behövde – kroppen kände det. Tårarna sprutade och tårarna i sig chockade mig - det här var en period av mitt liv där typ A-människan som var jag minsann inte grät inför folk.

Sanna började träna qigong och smärtorna lättade redan efter första träningen.

Väl hemma i Sverige igen hade Sanna bestämt sig: hon skulle tillbaka till Bali och träna på allvar. För att samla ihop pengar till sin resa ordnade Sanna en stor loppis i sin lägenhet och sålde möbler, kläder, allt som någon lade ett bud på.

- Jag tränade och jobbade sen som qigonglärare. Jag ser det som att jag var på Bali och läkte. Tre år stannade jag innan jag kände mig hel igen.

Jag fick tid och möjlighet att komma fram till hur jag vill leva mitt liv, och att lära känna mig själv på nytt. Och jag återupptäckte något som varit helt borta under flera år: kreativiteten! Det är en kraft som inte går att tvinga fram. Det är en skör kraft! Jag insåg att jag ska fota, började göra smycken igen.

Stärkt, startade Sanna sitt smyckesföretag, och flyttade tillbaka till Sverige.

- Jag var inte nostalgisk över att lämna, jag var klar! Nu utgår jag från mig själv, min kärna. Hur äger jag mitt eget liv? Hur ha ork och mod att leva utifrån mig själv? Det har blivit lättare nu, men det är en ständig process.

Sanna har fortfarande ont, jämt.

- Men det är inte så extremt längre. Jag kan ha ett liv. Fortfarande drar det energi. Och jag får inte stressa, det är en fruktansvärd trigger.

Några snabba frågor...

Om nya kollektionen: "Designen gör det möjligt att plocka ihop sitt eget smycke, en kan vara sin egen designer. Det är en förlängning av mitt tankesätt att det är viktigt att vara sin alldeles egen och att leva sitt eget liv som man själv önskar och väljer".

Stil: "Raka geometriska former har varit min grej och så ser den nya kollektionen ut. Men nu snöar jag in på organiska former."

Sanna gillar inte smått och gulligt utan gör det hon kallar för "statement-smycken". Själv har hon alltid tagit plats och tycker om det. Hennes smycken är heller inget för blyga violer utan för dem som vågar kliva fram och äga sig själv och ta sitt beskärda del av utrymmet. "Ett örhänge ska vara mer än en rosett i örat" säger Sanna, som jobbar med att varje smycke ska ha en idé, inte enbart vara något vackert.

FAKTA/Susanna "Sanna" Jakobsson

Ålder: 41

Från: Smedsbo i Falun, bor i Malmö

Gör: Smyckesdesigner och fotograf

Instagram: sannafodesign

Hemsida: sannafo.com