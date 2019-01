Förra Geflespelaren klar för allsvensk klubb

Det blev bara en säsong i Gefle IF för Deniz Hümmet, men under den tiden lyckades han ändå sätta avtryck. På 28 matcher i superettan svarade han för tolv mål och tre assist under 2017. Det gjorde att klubbar i högstaserien blev intresserade och till sist blev det en flytt till Trelleborg.

Men TFF lyckades inte som nykomlingar skaffa nytt kontrakt i allsvenskan. Hümmet satte fem bollar i nät på 28 matcher och visade att han hör hemma på den nivån. Under fredagen presenterades han också som allsvensk spelare för Elfsborg under nästkommande säsong.

– Vi önskar Deniz varmt lycka till i Elfsborg. I och med att Deniz lämnar kommer vi i Trelleborgs FF se oss om efter en ny forward, säger Peter Swärdh, manager i Trelleborgs FF till klubbens hemsida.

Elfsborg har sedan tidigare plockat in en annan anfallare nämligen Pawel Cibicki.

Så här presenterades Hümmet på Elfsborgs twitter: