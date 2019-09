Allt fler barn får melatonin för att kunna somna – läkarna inte oroliga: "Det är ett snällt preparat"

Melatonin är ett hormon som tillverkas i tallkottkörteln, epifysen, i hjärnan och det hjälper till att styra människans dygnsrytm. Utsöndringen av melatonin är en viktig mekanism för att få oss sömniga.

Sedan lång tid används melatonin som läkemedel för både vuxna och barn som har sömnsvårigheter. När det gäller barn och ungdomar har ungefär hälften av patienterna någon psykiatrisk diagnos. Vanligast är ADHD, men även vid exempelvis autismspektrumtillstånd, depression och ångest ges melatonin som sömnmedel.

Förskrivningen av medlet till barn har ökat lavinartat de senaste åren. I Gävleborgs län skrivs det ut sju gånger så mycket melatonin till barn i dag jämfört med 2015.

– Trenden ser likadan ut i hela Sverige, konstaterar Maarit Wirkkala.

Ökningen beror, enligt henne, bland annat på att regelverket kring förskrivning av melatonin till barn förenklades för några år sedan. Det licensförfarande som tidigare krävdes i varje enskilt fall avskaffades och läkarna fick börja skriva ut medlet direkt till patienterna.

Efterfrågan på preparatet från föräldrar till barn med sömnproblem har samtidigt ökat. Det hänger delvis samman med att allt fler barn får diagnosen ADHD.

Maarit Wirkkala ser inga egentliga negativa sidor med att användningen av melatonin ökar.

– Melatonin är ett kroppseget ämne. Det är ett snällt preparat, det har ingen vanebildande effekt och biverkningar är väldigt sällsynta. Inom barn- och ungdomspsykiatrin har vi använt melatonin i över 20 år och har goda erfarenheter av det, säger hon.

Att testa melatonin som hjälp mot sömnproblem är ingen jättestor sak, menar hon.

– För vissa fungerar det inte och då är det bara att sluta. Det behövs ingen avvänjning. För andra fungerar det och då finns inga hinder att fortsätta.

Läkemedelsverket har i en rapport belyst ökningen av melatoninanvändningen bland barn. Där påpekar man att det saknas kunskap om vilka långtidseffekter melatonin har. Förskrivningen bör därför fortsätta följas upp, anser verket.

I Sverige är melatonin receptbelagt. Det krävs alltså att en läkare skriver ut medlet för att man ska få det. Vissa föräldrar kringgår detta genom att själva beställa medlet via nätet från länder där det är receptfritt.

– Jag skulle inte rekommendera att man gör det. Det är en viss risk med det. Man vet inte vad det är man får, om det är ett verksamt preparat eller bara sockerpiller. Det kan också vara ingredienser i kapseln som man inte tål, till exempel mjölkprotein eller gluten. För att vara på den säkra sidan bör man vända sig till läkare, säger Maarit Wirkkala.

Även om den ökande melatoninförskrivningen är relativt riskfri ser Maarit Wirkkala det som olyckligt att så många väljer denna väg framför icke-medicinska metoder.

– Melatonin ses kanske som en enkel lösning men den ska inte vara förstahandsvalet. Det finns så många andra saker man bör pröva innan man börjar medicinera. Bara att börja motionera och minska på stillasittandet kan ha god effekt. Att lägga om rutinerna hemma och skapa en lugnare miljö på kvällen vid sänggåendet kan också betyda mycket, säger Maarit Wirkkala.

Sömnproblem hos barn och unga hänger delvis samman med samhällsutvecklingen och de senaste årens ändrade levnadsvanor, menar hon. Förväntningar på att man hela tiden ska vara uppkopplad och leva sitt liv via sociala medier gör både barn och vuxna stressade och oroliga. Skärmen följer gärna med ned i sängen på kvällen. Det ska snapchattas in i det sista. Att komma till ro och somna kan vara svårt under de här omständigheterna, konstaterar Maarit Wirkkala. Som förälder måste man våga säga ifrån, menar hon.

– Det kan vara svårt att ta ifrån barnet telefonen, det kan bli bråk och konflikter, men det kan vara nödvändigt för att uppnå bättre sömnvanor.

Hon rekommenderar att man lägger bort skärmen vid nattningen och läser böcker istället.

– Att läsa för barnet en stund varje kväll kan vara väldigt rogivande. Det finns särskilda böcker för barn som har sömnsvårigheter, tipsar Maarit Wirkkala.

FAKTA/Så mycket sömn behöver barn

0–3 månader: 15–18 timmar per dygn, men i den här åldern är det väldigt stor skillnad mellan olika barn. Sömnen styrs framför allt av hunger och mättnad.

3–12 månader: Upp till 17 timmar per dygn (9–12 på natten, 2–5 på dagen).

1–3 år: 12–13 timmar per dygn.

3–6 år: 11–12 timmar per dygn.

6–12 år: 10–11 timmar per dygn.

12 år och uppåt: 8–9 timmar per dygn, men vissa barn behöver mer sömn i puberteten.

Källa: 1177 Vårdguiden

