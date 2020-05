Allt fler får allvarlig hudcancer – specialistläkare varnar: "Kolla dina hudprickar i tid"

Varje år drabbas drygt 4 000 svenskar av malignt melanom, den allvarligaste formen av hudcancer. Det är den cancerform som ökar i snabbast takt i Sverige. En dubblering i antal insjuknande har skett de senaste 20 åren.

Trots att människor i allmänhet fått sundare solvanor och skyddar sig bättre mot de farliga UV-strålarna får alltfler den här typen av hudcancer som i värsta fall kan leda till döden. Cirka 500 svenskar dör i sjukdomen varje år.

– Det vi ser nu är resultatet av hur vi har betett oss för 15-20 år sedan. Det kommer att ta väldigt lång tid att förändra, eftersom det handlar om att förändra beteenden och attityder, säger Hélène Asp, enhetschef på Strålsäkerhetsmyndigheten (SSM), till Nyhetsbyrån Siren.

Anita Eshraghi är hudspecialist vid privata Specialistläkargruppen i Läkarhuset i Gävle. Hon är bekymrad över utvecklingen och ser med oro på att intresset för att låta undersöka sina födelsemärken och andra hudprickar minskat den senaste tiden.

– Människor drar sig för att komma till vården eftersom de är rädda för coronasmitta. Risken finns att man väntar för länge och att den tumör man eventuellt har hinner växa och sprida sig, säger hon.

Ett malignt melanom i tidigt skede är tunt och går oftast bra att operera bort. Men om cancern spritt sig blir den betydligt svårare att bota.

– Den som har en pigmentfläck som ändrat färg, form, börjat klia eller blöda ska inte vänta med att söka vård, säger hon.

Särskilt viktigt att hålla kolla på sin hud är det för personer som har många hudprickar (50 eller fler), har bränt sig ofta som barn eller har ärftlighet av hudcancer, framhåller Anita Eshraghi.

– Det går bra att vända sig till sin hälsocentral för undersökning. Men man kan också komma hit till oss vi på Specialistläkargruppen Gävle. Vi har avsatt extra många hudläkartider för just prickkontroller i hela maj och juni, säger Anita Eshraghi.

Den som besöker vården behöver inte vara rädd för coronasmitta, påpekar hon. Mottagningarna är noggranna med att separera patienter med covid-19-symtom från andra.

– Genom att vi fördelar de extra tiderna för prickmottagning på ett par månader kan vi se till att ha glest med patienter i våra väntrum, säger Anita Eshraghi.

Om tendensen håller i sig att människor avstår från prickkontroller befarar Anita Eshraghi att en puckel av odiagnosticerade hudcancerfall kommer att byggas upp. Den kommer att bli svår att hantera för sjukvården.

– Risken finns att vi kommer att stå med långa köer när pandemin är över, säger hon.

För att minska uppkomsten av nya hudcancerfall behöver inställningen till solande i Sverige förändras ytterligare, framhåller Anita Eshraghi.

– Jag arbetade under en period som hudläkare i Nya Zeeland. Där fanns en helt annan medvetenhet kring solexponering som orsak till hudcancerutvecklingen i landet. Förskolor hade alltid stora solsegel över lekplatserna och barnen var vana att bära solhatt och täckande kläder utomhus. Utanför matvarubutikerna fanns alltid behållare med gratis solskyddskräm, berättar hon.

Det solbruna skönhetsidealet är mycket starkare i Sverige än i andra länder, menar hon Svenskar skyddar sig i mindre utsträckning i solen och bränner sig oftare.

– Alla lyssnar tyvärr inte på informationen om ökad risk för hudcancer och tänker att "det händer i alla fall inte mig". Då brukar vi istället framhäva solens åldrande effekt på huden, med fläckighet och hudrynkor i tidig ålder, för att få en patient att ändra sina solvanor.

Det viktigaste är att skydda barnen. Den som bränner sig i solen som liten har större risk att utveckla hudcancer som vuxen. Huden bör framförallt skyddas med kläder. Men solskyddskräm är också viktigt som komplement.

– Nu i början på säsongen ska det vara solskyddsfaktor 50. Senare i sommar när huden blivit lite mer van vid solen kan man gå ned till 30. Har man lätt för att bli röd och bränd ska man fortsätta med solskyddsfaktor 50 hela sommaren

Hudläkarens tips – så minskar du risken för hudcancer:

- Använd tunna, sköna kläder, långärmat och långbyxor, samt solhatt, som en grund i solskyddet.

- Där du inte bär kläder, komplettera med minst solskyddsfaktor 30, som även skall ha en UVA-symbol.

- Undvik direkt solljus mitt på dagen, mellan kl11-14, då solen är som starkast på sommaren.

- Ta för vana att smörja in dig efter tandborstning varje dag som du planerar att vistas utomhus under sommarhalvåret, även molniga dagar. UVA-strålar passerar nämligen genom moln. Extra noggrannhet med ansikte och händer som ofta får en hög total dos av solexponering under en livstid.

- Tänk på solskyddet vid alla former utav utomhusaktivitet, såsom trädgårdsarbete, promenader, skidåkning, segling.

- Gör en egen kontroll av din hud regelbundet. Lär dig att känna igen form, färg och storlek på dina pigmentfläckar. Har du ett födelsemärke som ändrar utseende, växer, blir mörkare, asymmetrisk eller är avvikande från dina övriga födelsemärken, bör du undersökas av hudläkare.

- Om du trots allt vill vara lite "solbrun", använd "brun-utan-sol-produkter".