Allt fler läste Arbetarbladet 2020 – här är journalistiken som gjorde skillnad

Under 2020 var intresset för att vara prenumerant på Arbetarbladet större än på flera år. Vi jobbar dygnet runt och året om med att ta ansvar för den mest lokala journalistiken i hela Gästrikland och Norduppland. Vi vill göra skillnad för er, där ni lever. Vi är glada för att ni uppskattar det.

Ni som är prenumeranter är helt avgörande för oss. Varje betalande läsare har betydelse för att den viktiga lokala journalistiken lever vidare. Oavsett om ni helst läser digitalt eller i papperstidningen. Det ska ni förstås få angelägen journalistik tillbaka för.

Här är en rad exempel på hur Arbetarbladets viktiga journalistik gjort skillnad för er under 2020.

/Jacob Hilding, chefredaktör Arbetarbladet

Granskningarna

Den granskande och grävande journalistiken är bland det viktigaste som Arbetarbladets ägnar sig åt, själva kärnan i det som förväntas av journalister. Ett granskande öga på lokala makthavare och avslöjanden av missförhållanden som inga andra än vi lokala medier skulle lägga tid och kraft på.

I början av året granskade Arbetarbladet städningen på skolorna i Gävle kommun, med vittnesmål om usel städning och orimliga arbetsvillkor. Därefter har en rad granskningar tagit vid, till exempel om förhoppningarna om fiber i Hofors kommun, den oseriösa försäljningen av hundvalpar på Blocket och nyligen en granskning tillsammans med Expo.

Återkommande granskande journalistik i Arbetarbladet under året handlar givetvis också om Synsams uppmärksammade etablering i Ockelbo och turerna kring Karlholms strand.

Den mest lokala journalistiken

Arbetarbladet tar ansvar för den mest lokala journalistiken i hela Gästrikland och Norduppland. Den som är er närmast. Allt från att en klassiker som Skeppet öppnar igen i vår största stad Gävle till epastök i det lilla samhället Storvik, försäljningen av det omtyckta badet i Söderfors, den orädda vargen vid Hammardammen i Hofors, de skövlade sandbankarna utanför Skutskär och prisandet av industriminnet Jädraås. Lokaljournalistik ska både vara och kännas nära. Därför har vi reportrar som har särskilt ansvar för varje kommun i vårt område.

Coronajournalistiken

Är det något vi inte kommer att glömma i första taget så är det journalistiken om pandemin. Det hör också till det som har varit mest läst under året. Från de första dödsfallen vid Tallmon fram till att den första vaccinsprutan delas ut. Att välja ut artiklar som skrivits om pandemin är nästan omöjligt, då antalet är många och mycket angelägna där och då.

Vi som jobbar på Arbetarbladet en del av de lokalsamhällen vi bevakar. Det märks inte minst genom de personliga texter som våra medarbetare delat med sig av om hur de själva drabbats och påverkats av pandemin.

Kulturen och livesändningarna

Flera av de livesändningar som Arbetarbladet sände under året har en direkt koppling till följderna av pandemin. Genom att hjälpa lokala kulturarbetare och samtidigt bjuda hemmasittande läsare lokala kulturupplevelser sände vi tillsammans med Kulturcentrum i Sandviken hela 17 stycken konserter. I samarbete med Dagermansällskapet sände Arbetarbladet också när årets Dagermanpristagare, journalisten Magda Gad, besökte Älvkarleby och tog emot utmärkelsen.

Fördjupningarna

Det finns återkommande frågor som bränner till extra, där informationen och debatten blir intensiv och omfattande. Där har den lokala journalistiken en viktig uppgift att sortera, sammanfatta och bidra till att en konstruktiv debatt fortsätter. Det var precis vad Arbetarbladet gjorde med skolfrågan i Sandviken där vi också arrangerade en uppskattad livesänd paneldebatt.

En annan uppskattad nyhetsfördjupning var den om våldet mot kvinnor där Arbetarbladets reporter Anne Sjödin gav flera välskrivna exempel på ett omfattande samhällsproblem.

Opinionsjournalistiken

Oavsett om det är era egna insändare och debattartiklar eller Arbetarbladets ledarsidas oberoende socialdemokratiska texter, så är det något som ni läsare uppskattar att läsa, oavsett om ni håller med eller inte. Det ger perspektiv och bidrar till opinionsbildning. Viktiga delar för den lokala demokratin. En ledare av Arbetarbladets politiska redaktör Jenny Wennberg från september om försämringar av arbetsrätten är den ledare som ni prenumeranter som läser digitalt helst tog del av 2020. Även ledarna om pandemin och vaccinering har engagerat många.

Den direktsända sporten

Även den var en räddning för er som inte hade möjlighet att besöka offentliga platser som idrottsanläggningar under året. Sticker ut gör förstås sändningarna av ALLA matcher med Sandvikens IF och Gefle IF i Norrettan, samt Sandvikens IF tappra försök att hänga kvar i Elitettan. Räkna med mer livesänd sport under 2021.

Nyheterna

Vid sidan av den granskande journalistiken är att snabbt kunna ge oberoende och trovärdig journalistik om de senaste nyhetshändelserna i er närhet kanske det viktigaste Arbetarbladet kan ge er läsare. Vi har bemanning för att göra det dygnet runt, året om. Bland de nyheter som ni 2020 ville läsa om finns ett dramatiskt bombhot i Hofors, en storbrand i Gysinge, vindkraftsproblem i Ockelbo kommun, storvarsel på Sandvik och när kommunalrådet polisanmälde en misshandel på Älvkarleby fiskecamping.

Profilerna

Texter som överraskar, roar och bryter mönster har sin givna plats i Arbetarbladet. En uppskattad uppställning av frilansande krönikörer med Hofors Marita Söderström och Sandvikens fristadsförfattare, journalisten Mahdieh Golroo som exempel på nytillskott i Arbetarbladet.

En satsning på en ny slags journalistik av Simon Ridell i serien Ridells reportage har lanserats under hösten. Det av Ridells reportage ni allra helst läste handlar om Hofors efter det stora mediala fokus som var på orten för några år sedan. När de andra åkt hem, då är lokaltidningen kvar. En gammal sanning som håller än.