Läsartext: My Bjerkman vinner igen och tar ledning i Europacupen

My Bjerkman Gefle freestyle vann igen i den åttonde Europacuptävlingen i puckelpist i Franska Tignes.

My har redan haft en strålande säsong där hon stod på pallen dubbelt upp i EC-tävlingarna i Bygdsiljum, och innan dess en tredjeplats i Taivalvaara, och nu upprepade hon sin framgång med ännu en seger och är nu i ledning i den totala Europacupen.

– Jag fick inte riktigt till min övre landning när jag gjorde bakåtvolt under träning så därför drog jag ett säkert kort och gjorde en ”spread” på första hoppet vilket gjorde att jag kom in i puckeln rätt lätt och kunde fokusera mer på farten. Men de var kul och jag kände mig rätt lugn på start vilket gör att jag inte blir stressad under åket och kan hålla mig i banan, sa My.

Det var dessutom en helsvensk final så My fick sällskap på pallen av Ebba Månsson landskrona som kom två, och därmed tog Ebba sin första EC-pallplacering i karriären.

Under tisdagens singelpuckel var My inte lika framgångsrik och slutade på en 12 plats. Men då var en annan Svenska, Josefina Wersén framme och tog sin första seger i Europacupen.

Det svenska laget fortsätter skövla pallplaceringar i Europacupen och landslagstränare Fredrik Sätherberg är märkbart nöjd.

My har nu ett fullspäckat program framför sig. Söndag till tisdag kör hon finalerna i Europacupen i Schweiz. Lördag och söndag i nästa vecka är det Svenska mästerskapen på hemmaplan i Kungsberget. I början på april är det junior VM i Schweiz och My har verkligen visat form så sannolikt står hon på startlinjen även där.

Jonas Lundblad/Läsartext