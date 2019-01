Expertens råd om vandring på isen – Ha ryggsäck och ispik med dig

Johanna Karlsson säger att snötäcket gör det omöjligt att bedöma isens tjocklek.

– Då är det ett jättesvårt läge att läsa is.

Det gäller såväl i havsvikar som insjöar. Enligt Johanna Karlsson kan det vara mer snö på insjöar varför skridskoåkare söker sig till havsvikar där snön blåst bort. Snö på isen ställer också till det på ett annat sätt. Trots längre tid av kyla kan isen därunder vara tunn.

Se TV-klippet från Youtube hur man tar sig upp ur en vak utan isdubbar:

– Snön gör att det det inte strålar ut värme från isen. Om värme strålar ut bygger isen på jättemycket mer. När det är kallt kan man gissa att det ska vara tjock is under snön. Men det behöver det inte vara. Fast det är minusgrader kan det vara som slask under snön.

Vilka råd har du att ge till den som får för sig att gå ut på en is till fots?

– Det är många fiskare som är ute på isarna. De har inte med sig den här ryggsäcken som vi skridskoåkare har som flythjälp, så en sådan tycker jag att man ska ha. I ryggsäcken ska det vara inkapslade kläder som gör att man flyter om man ramlar i.

Karlsson säger att den som ger sig ut på isen dessutom bör ha med sig en ispik får att undersöka istjockleken.

Hur tjock bör isen vara för att man ska ge sig ut?

– På en sjö kan man gå på drygt fem centimeter om det är bra kärnis. På havet bör det vara ett par centimeter tjockare. Men det är jättesvårt att säga generellt, det beror också på isens kvalitet.