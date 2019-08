Amanda Örtenhag sjunger nationalsånger i USA och i internationellt datorspel: "Jag är nog lite spretig"

Född och uppvuxen i Österfärnebo ägnade sig Amanda tidigt åt musiken, men det var när hon flyttade till Sandviken på gymnasiet som hon klev in i musikens värld på riktigt.

– Jag började på Kulturskolan och lärde mig spela gitarr, och fick chansen att uppträda på många olika scener, berättar hon.

Hon lärde sig spela många olika instrument men när gig-erbjudandena började ramla in var det främst som sjungande gitarrspelare.

– Man kan väl säga att jag spelat mig framåt och hoppat på det mesta, säger hon.

Många musiker flyttar till storstan för att uppnå det beryktade genombrottet – men inte Amanda.

Vi träffar henne i hennes lägenhet i Sandviken, där hon bott de senaste sex åren. Lägenheten är inredd i retrostil, och Amanda visar hur hon byggde en vägg vid sängen för avskiljning.

– Jag gick faktiskt byggprogrammet på gymnasiet, och har jobbat på olika bygghandlare för några år sedan, berättar hon.

När vi sätter oss i hennes soffa för att prata om hennes musikaliska liv har hon precis kommit hem från USA, där hon hade en minst sagt annorlunda spelning.

– Jag var i North Carolina och invigde en hästshow genom att sjunga nationalsången, säger hon.

Men för att förklara hur hon hamnade där behöver vi följa tråden tillbaka ungefär ett år. En tråd som börjar vid Sandvikendagarna, leder vidare förbi sång i ett tv-spel, och vars ände slutar på Tryon International Equestrian Center.

På Sandvikendagarna förra sommaren uppträdde Amanda, och i publiken satt en man som var chef över musikdelen på ett stort datorspelsföretag.

Mannen gillade vad han hörde.

– Han kontaktade sedan mig och frågade om jag ville sjunga i ett datorspel som heter Star Stable.

Star Stable är ett internationellt äventyrsspel med över 12 miljoner registrerade användare. I spelet, som kretsar kring hästar, finns olika karaktärer.

En av dessa karaktärer är Lisa Peterson.

Lisa Peterson är musiker och det var den karaktärens låtar som Amanda fick erbjudande att sjunga. Tillsammans med producenter har hon den senaste tiden sjungit in nyskrivna låtar, och i slutet på juli fick hon erbjudande att komma till hästtävlingen i USA, där spelföretaget var och marknadsförde spelet.

– Jag var väldigt nervös. Amerikaner kan ju vara rätt patriotiska och man ville inte vara den svenska tjejen som kom och förstörde deras nationalsång. Men jag tror att det gick bra.

Se Amandas framträdande i spelaren nedan:

Hennes kontrakt med hästspelet sträcker sig över tre år, och vid sidan av datorspelstråden har hon flera andra trådar.

Sedan fyra år tillbaka sjunger hon bland annat i Different Cups tillsammans med Olle Tjern (gitarr och kajun), Jimmy Sunnebrandt (mandolin och fiol) och Mikaela Sunnebrandt (kontrabas).

– Vi kör på, men då alla de andra i bandet har barn har vi inte lika mycket tid längre att lägga, säger Amanda.

Sedan en kort tid tillbaka sjunger hon även i bandet Mendy, där hon skriver musiken och som sedan Mikael Olsson and Mikael Gunnerås producerar.

– Det är ett väldigt nytt projekt. Vi har bara hunnit släppa en låt ännu, "Not gonna be around".

Different Cups musik beskriver hon som en blandning mellan americana, folkmusik och pop, och Mendy beskriver hon som modern pop.

Frågan blir då, är du folkmusik eller modern pop?

– Modern pop har jag aldrig gjort tidigare men jag gör väldigt mycket olika typer av musik. Jag är väldigt spretig i både det jag spelar och det jag lyssnar på, säger hon och dricker ur sin kaffekopp.

– Namnet Different Cups kommer faktiskt från att vi i bandet alltid har olika kaffekoppar, säger hon och skrattar.

På fredag ska hon köra bakom Tomas Di Leva i Uppsala, och berättar att hon i nuläget är nöjd med sitt relativt spretiga musikliv.

– Jag kör på så här ett tag till hade jag tänkt. Just nu är jag nöjd. Jag får göra en massa egna projekt och även vara med i andras.

Vi reser oss för att ta en bild vid köksbordet, där hon skriver den mesta av sin musik.

I de flesta hörn av lägenheten står något instrument.

Ett piano här. En fiol där.

Jag pekar på ett stränginstrument jag inte känner igen.

– Det är en gammal cittra jag fick i present. Men den är rätt gammal, så den skulle behöva stämmas om, säger hon.

Ytterligare strängar på hennes lyra, tänker jag.

Nästan skönt att höra att inte varenda en är stämd, trots allt.

Amanda Örtenhag:

Ålder: 25 år.

Bor: Lägenhet i centrala Sandviken.

Favoritartist: Väldigt spretig smak. Men ett band jag aldrig har tröttnat på är First aid kit.

Låt jag spelar mest just nu: "Ibland" med Moonica Mac. Med väldigt små medel gör hon så mycket. Jag älskar också hennes uttal.

Aktuell med: Flera olika projekt, bland annat med Mendy, som släpper en ny låt inom kort.