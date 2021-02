ANALYS: Här är frågorna Synsam undviker – efter sveket mot Ockelbo

"Absolut bästa förutsättningar hade Ockelbo! Med den här entreprenörsandan som finns historiskt sett på den här orten".

Så sa Synsams vd Håkan Lundstedt när planerna tidigare i oktober presenterades på Wij herrgård i Ockelbo.

Förutom detta lyftes Ockelbo som den perfekta platsen logistiskt sett och man såg orten, och kommunen, som det absoluta valet på alla punkter. Ockelbo is the s**t!

Men, ja. Vad hände sedan?

Vi vet alla turerna vid det här laget. Ockelbo kommun skulle köpa en tomt och bygga en fabrik åt Synsam. En satsning som skulle gå loss för omkring 120 miljoner kronor. Något som inte gillades av svensk lag.

Förvaltningsrätten i Falun upphävde kommunens beslut – och affären föll, därav, ihop. Detta efter att en privatperson i Ockelbo överklagat det hela.

Nu riktas en hel del kritik mot personen. Till och med hat. Hot. På sociala medier, så väl som i fysiska brev till hemmet, enligt källor till tidningen.

Men är det verkligen rimligt? Oavsett personens politiska färg? Nej. Ockelboiter. Sätt er ned i Ockelbo-båten nu. Andas.

Ockelbo kommuns och Synsams deal ansågs enligt flera lagar vara olaglig. En kommun ska väl ändå inte bryta mot lagen?

Ni borde rikta er besvikelse och era brustna hjärtan åt ett annat håll.

Efter domen ska kommunen ha jobbat stenhårt för att lösa situationen. En ny lösning med en privat investerare ska så sent som i förra veckan ha presenterats för Synsam. Men. Då dög inte längre Ockelbo.

Så mycket för den bäst lämpade. Var inte entreprenörsandan viktig när kommunen inte längre betalade?

Enligt kommunalråd Magnus Jonsson (S) och tjänstemännen på kommunen nobbar Synsam Ockelbo på grund av intern politisk oenighet och debatten i media.

Faktum är att Synsam svek Ockelbo så fort det började blåsa snålt. De "kände sig inte längre välkomna". Okej. Fair.

Men ska det verkligen spela roll när man gör affärer?

"It's just business. Don't take it personal", säger ofta börshajarna i filmerna från andra sidan Atlanten. Gäller det inte företagen själva?

Det vet vi inte. För Synsam svarar inte på våra frågor.

Förutom att Synsams och Östersunds digitala presskonferens från Frösö park häromdagen var ett tekniskt haveri av Guds nåde uteblev även den efterföljande frågestunden. Sändningen kopplades ned.

För att försöka jaga svar åt Ockelboborna kontaktade vi omedelbart Jenny Fridh, Synsams presschef. Arbetarbladet blev lovade en frågestund med Håkan Lundstedt. Pennor vässades. Skrivbord tvättades. Fingrar kliade.

Fem minuter senare:

"Håkan är just nu upptagen och här kommer därför ett skriftligt svar från Synsam Group". Från Jenny Fridh.

Ett kort uttalande som inte sa speciellt mycket.

Här kommer därför en radda frågor vi ville ställa men aldrig fick svar på:

Vad har ni att säga till alla som bor i Ockelbo?

Hur kan det bli 200 jobb i Östersund när det tidigare skulle bli 150 i Ockelbo?

Ockelbo hade bäst förutsättningar sa du (Håkan Lundstedt) tidigare. Vad hände med det?

Varför kom man inte fram till en ny lösning med Ockelbo?

Varför valde ni att ha en presskonferens med Ockelbo kommun i oktober när, uppenbarligen, ingenting var klart?

Nu vill Synsam hellre glänsa i jublet och tacksamheten från Östersundsborna.

Men, samtidigt. Oavsett om man som vd är golfkompis med prinsen eller född och uppvuxen i Östersund: Om man lovar guld och gröna skogar till en hel kommun, i förlängningen en hel region, då måste man kanske också vara beredd att på ett seriöst sätt förklara varför.

P.S: Synsam. Om ni ser detta och vill svara på frågorna i dag i stället – ni har mina kontaktuppgifter.