ANALYS: Skolfrågan skakar om Sandviken – nu är det upp till bevis för er politiker att lyssna

Sandviken tycker är ett koncept vi på Arbetarbladet har testat förut, men då har vi haft publik i lokalen. Nu var det ett corona-anpassat arrangemang och spänningen var stor kring hur aktiv vi kunde få vår digitala publik att vara. Och wow. Det kom in så många frågor, både på mejl inför sändningen och i vår livechatt under själva debattens gång.

Det var mäktigt att känna på hur stort intresset och engagemanget är kring frågan om skolan i Sandviken. Det brände till rejält under debatten med åsikter som spretade åt olika håll.

Alla ni som skickat in frågor. Tack. Och var inte besviken om du känner att du inte fick svar under själva sändningen. Vi sätter oss nu ner och går igenom alla som har kommit in igen och ser till att ni får svar. För precis som vi har tjatat om i en dryg vecka i tidningens publiceringar nu – din röst är viktig. För oss, för framtiden för barnen i Sandvikens kommun och inte minst för demokratin.

Nu är det verkligen upp till bevis. Ni som berörs har gjort era röster hörda, hur mycket lyssnar politikerna på er? Det lovar vi på Arbetarbladet att hålla koll på.

Det som är det kluriga i den här frågan är att det efter kommunfullmäktiges inriktningsbeslut i december sägs komma en ny förstudie. Men hur mycket är redan beslutat i och med att den inleds? På frågan om nedläggning av skolor som i Skolhusplanen är under hot påstod politikerna på gårdagens debatt att beslut om stängning av enskilda skolor kommer att tas separat.

Vi förväntar oss därför att det kommer vara tydligt när förändringar av olika mindre skolor kommer att tas upp till beslut – och att det inte i efterhand visar sig att allt var inbakat i inriktningen att påbörja en förstudie kring bygget av en skolby i Norrsätra.

För det är det förslag som ligger på bordet idag, från styrgruppen. Börja bygga upp en av tre skolbyar för elever från förskoleklass och upp till årskurs nio på det område där Norrsätarskolan ligger idag. Även två nya idrottshallar vill man satsa på här.

En av våra uppgifter som tidning är att granska demokratin och hur den efterlevs.

Till vår hjälp behöver vi fortsatt er. Det är ni invånare i Sandvikens kommun, och alla andra kommuner vi bevakar, som vet vilka frågor som berör er. Ni märker när det inte går att göra sin röst hörd och ni behöver hjälp att förstärka den genom att gå ut i media.

Då blir lokaljournalistiken som bäst, när vi hjälps åt att skapa ett bättre samhälle genom att lyfta det som inte fungerar som det ska.

Vi finns här för er. Välkomna att höra av er!