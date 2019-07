Kommentar: "Sluta piratkopiera – det är dags att växa upp"

Det hela började med Napster. Det där för tiden revolutionerande nya datorprogrammet som gjorde det möjligt för vem som helst med en internetuppkoppling att ladda ner nästan hela världens musik. Som radio, men det var du som var dj.

Sedan dess har mycket vatten flutit under broarna. Internetuppkopplingarna och datorerna har blivit betydligt snabbare och piratkopieringen mer avancerad.

Numera är det inte bara lågupplösta mp3-filer som delas. Nu är det datorprogram, spel, filmer, tv-serier och böcker som delas på piratsajterna.

Den senaste trenden tar piratscenen några steg längre.

Det har under lång tid varit möjligt att köpa illegal linjär-tv, via hackade satellitboxar och delade programkort.

Då krävdes det att du investerade i parabol, tv-mottagare och kortutrustning.

Nu räcker det med en internetuppkoppling.

Via de nya illegala IPTV-tjänsterna kan du få tillgång till nästan hela världens tv-kanaler och sportsändningar, inklusive video on demand-tjänster, via ditt vanliga bredband.

Och allt blir ditt för drygt hundra kronor i månaden.

Piratscenen beräknas omsätta mångmiljardbelopp. Pengarna går till brottslingar.

För det är vad de är. Det är dags att sluta romantisera bilden av piratscenen. Det är inte nobelt att piratkopiera någons konstnärliga verk.

Precis som de ofta hånade antipiratreklamerna från tidigt 2000-tal så handlar det om ren och skär stöld.

Då, för tio år sedan, ansåg många att kultur skulle vara gratis, att "sharing is caring" (engelska för "Att dela med sig är kärlek").

Men det är dags att släppa den idylliska världsåskådningen.

Det är inte din rättighet att konsumera filmer, tv-serier och musik in absurdum utan att betala för dig.

Den utskrattade liknelsen "du skulle inte stjäla en bil – så varför ska du sno en film" är inte helt orimlig.

Den som skapar ett konstnärligt verk ska ha rätt att få betalt för det. Eller åtminstone slippa se på när någon okänd person snor det mitt framför näsan.

I dag finns legala och kompetenta alternativ för alla möjliga underhållningsformer. För någon hundring i månaden får du tillgång till obegränsad musik- och videoströmmning.

Motargumentet är att det finns för många. Att det kostar flera tusen kronor i månaden om man vill kunna "se allt".

Men åter igen. Det är inte någon rättighet att kunna se alla filmer, lyssna till alla nya musikalbum eller spela alla nya spel.

Kultur må helst vara gratis i största möjliga mån. Men all kultur kan inte vara gratis. Och du måste rätta mun efter matsäck.

Det är dags att sluta piratkopiera. Det är dags att växa upp. Allt här i världen är inte, och ska inte vara, gratis.