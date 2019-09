Anders Jansson, Från Broadway till Duvemåla och Byrock – det här händer i helgen

Fredag:

Pubquiz med Lansen och Liljan: Rack N Roll, Gävle

Mogendans till Sandins: Parken, Gävle, 14-18

Rikard Wolff - A Tribute: Musikhuset Sjömanskyrkan, Gävle, 19.00

Jazzklubben – SBB med Ulf Adåker och Krister Andersson: Folkets Hus, Sandviken, 19.30

Fredagsdans: Black Jack, Söders källa, Gävle, 21.00

Shamrocks: Lillpuben, Sandviken, 22.00

Lördag:

Bondens egen marknad: Stortorget, Gävle, 10.00

Pubsamling inför Brynäs premiär: Brända bocken, 11.00

Stonefish: Skybar, Gavlrinken, Gävle, 14.30

Revyspelet “Hotell’ä” med Torsåkersrevyn: Torsåkers bygdegård, 19.00

Radikal optimist med Anders Jansson, Teatern på Kulturcentrum, Sandviken, 19.30

Åsa Larsson/Resmiranda: Bergs kvarncafé, Torsåker, 19.30

Alvenfors orkester: Le Chef, Gävle, 21.00

Jennie Was och Get Over It: Rack N Roll, Gävle, 21.00

Nostalgic Partynight med DJ Pape: Gästis, Torsåker, 22-02

Söndag:

Exit Filmfestival 2019: Gasklockorna, Gävle, 14.00

Från Broadway till Duvemåla: Gävle Konserthus, 16.00

Skapa dans 2019 - koreografitävling för unga: Gävle teater, 16.00

Byrock med Hank T. Morris And The Amazing Buffalo Brothers: Café Udden, Gysinge, 19.00

Orientaliska strängar - Livsrum: Högbo kyrka, Sandviken