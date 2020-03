Andra rånet mot Konsum krysset – polisens teori: "Kan inte utesluta att det är samma person"

Fredagskvällens rån var andra det andra på lite mindre än två månader. Det senare skedde också vid samma tidpunkt som det i januari – strax före stängning. Precis som vid första tillfället kom en person in och hotade personalen. Likheterna mellan rånen går även att se genom bytet – pengar, lotter och tobak.

I nuläget finns ingen misstänkt för något av rånen. Men polisen har teorier.

– Man kan inte utesluta att det är samma person. Det är samma butik och tillvägagångssätt. Nu tittar vi på likheter, säger polisens presstalesperson, Mikael Hedström.

Parallellt med polisens utredning vidtar Coop egna åtgärder. Bland annat har företagshälsovården kopplats in för personalen. Men även andra åtgärder vidtas.

– Det är en jobbig upplevelse när det sker så tätt inpå. Men vårt säkerhetsteam har erfarenheter så vi tar in de resurser som behövs så att man ska känna sig säker på sin arbetsplats. En del av det är att man tar in extra vakthjälp och det kommer man att göra här. Så det kommer finnas vakter under period för att medarbetare och kunder ska känna sig säkra, säger Tarek Belqaid, presstalesperson för Coop.

Vakterna ska redan finnas på plats, men hur länge de kommer att finnas i butiken vill Tarek Belqaid inte gå in på.

– Av säkerhetsskäl går vi aldrig ut med det.

Under januari skedde tre rån under kort tid. Dagen innan Konsum krysset rånades första gången gick två män in på Söders Närköp.

Med pistol hotade de till sig en mindre summa pengar och cigaretter. Bara timmar efter det rånet klev två maskerade män in på pizzerian Isaks Corner på Södra stapeltorgsgatan.

– Han som stod i kassan var jättenervös. Han fick en pistol riktad mot sig. De sade bara "hit med pengarna", berättade ägaren, Shady Bachaalani.

TV: Här slår rånarna till mot Isaks Corner.

I nuläget finns ingen misstänkt för något av rånen.

– Vi har ingen frihetsberövad. Man har hört personer men ingen har kunnat bindas till det. Det är fortfarande i ett spaningsläge, säger Mikael Hedström.

Har du uppgifter om något av rånen – kontakta reportern på nedanstående telefonnummer eller mejl. Du har alltid rätt att vara anonym.