Anmälningstiden till GD/GIF förlängs

Den årliga friidrottstävlingen för skolungdomar GG/GIF-olympiaden ska som tidningen berättade förra veckan flyttas till helgen efter skolstarten i höst, den 28-29 augusti på grund av coronapandemin.

Den 26 april var egentligen sista anmälningsdag för de klasser som vill vara med och tävla. Nu förlängs anmälningstiden till den 1 juni.

– Men vi vill fortfarande gärna få in anmälningarna så fort som möjligt så vi får in kontaktuppgifter och kan maila aktuell information till klasserna, säger Ann-Sofie Lundblad, Gefle IF friidrott.

I GD/GIF-olympiaden tävlar skolbarn i årskurserna 3-6 i grenarna kulstötning, terränglöpning, längdhopp och 60 meter.