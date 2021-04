Anmälningstiden till GD/GIF förlängs – hoppas nå fler klasser

Den årliga friidrottstävlingen för skolungdomar GG/GIF-olympiaden ska som tidningen berättade förra veckan flyttas till helgen efter skolstarten i höst, den 28-29 augusti på grund av coronapandemin.

Den 26 april var egentligen sista anmälningsdag för de klasser som vill vara med och tävla. Nu förlängs anmälningstiden till den 1 juni.

Gefle IF friidrott har fått signaler om att det på många håll är svårt att organisera anmälningarna.

– Det är svårt att få tag på föräldrar, det är stor smittspridning bland elever vilket väcker funderingar. Det är lite oro i leden helt enkelt, säger Ann-Sofie Lundblad.

Hon betonar att det man kan göra som klassförälder är att höra av sig till Gefle IF friidrott och anmäla att klassen tänker delta.

– Det viktigaste är att vi får in en kontaktperson, att de går in och anmäler att de ska vara med. Sedan kan man gå in och anmäla namnen på vilka som ska vara med den 1 juni, säger Ann-Sofie Lundblad.

I GD/GIF-olympiaden tävlar skolbarn i årskurserna 3-6 i grenarna kulstötning, 600 meter terränglöpning, längdhopp och 60 meter.

Finalerna hålls den 4 september.

Även skylttävlingen har förlängd anmälningstid. Senast den 11 juni ska en bild på klassens skylt ha skickats in.