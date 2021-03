Anna Sanvaresa i tal på 8 mars: "det som hotar en kvinna hotar oss alla"

1935 skrev Mujeres Libres-grundaren Lucía Sanchez Saornil att den falskaste villfarelse som mänskligheten skapat är kvinnans påstådda underlägsenhet. Ett misstag som kan ha försenat civilisationens utveckling med flera sekler. (Mujeres Libres var en anarkistisk, kvinnoseparatistisk organisation som ville emancipera kvinnor genom utbildning. De spelade en viktig roll i revolutionen under Spanska inbördeskriget).

I det manus jag skriver på nu, Systrarna, citerar jag olika kvinnor som är viktiga inom feminism och klasskamp – två begrepp som är avhängiga varandra. Jag tror inte på borgerliga feminister. Inom feminismen finns alltid solidariteten: att kämpa mot utsatthet och ojämlikhet. Feminism har inget med liberalismens fria val och vilja att göra. Fria val baseras på förutsättningar, och för kvinnor existerar inte rätt förutsättningar i en patriarkal och fascistisk värld. Vilka röstar på SD? Vilka tar – och får – makten? Vilka använder våld mot kvinnor, rasifierade och hbtq-personer?

Jag vet inte hur många män jag dejtat – och jag har dejtat många – som knappt läst några kvinnliga författare och knappt lyssnar på kvinnliga artister. Nu är jag född 1973, och kan bara hoppas att det ser bättre ut i skolorna idag, men tre saker som aldrig togs upp på undervisningen i skolorna där jag gick var: 1) Kvinnohistoria 2) Feminism 3) Anarkism.

Det var först i sena tjugoårsåldern jag började kunna reflektera över hur historiens och nutidens kvinnoförakt inkorporerats i mig, blivit en del av hur jag betraktade mig själv och min kropp

När jag var svårt sjuk i anorexi och bulimi var det slutligen just dessa tre stöttepelare som räddade livet på mig. Jag fick utbilda mig själv, och det var först i sena tjugoårsåldern jag började kunna reflektera över hur historiens och nutidens kvinnoförakt inkorporerats i mig, blivit en del av hur jag betraktade mig själv och min kropp. Jag kunde då också se hur min anorexi varit ett sätt att försöka bli könlös; livrädd för att tvingas in i kvinnorollen, men också rasande över att ens kön har så avgörande betydelse i samhället. Jag ville vara ett neutrum, och höll på att dö på kuppen. Jag är fortfarande inte bekväm med att kalla mig kvinna, men det handlar idag mindre om könsrollen och mer om att jag faktiskt inte vet vem jag innerst inne är och behöver vara. Om det nu finns något sådant som ett innerst inne, eller ett isolerat jag. Ofta när jag pratar med män så märker jag att även om de kallar sig feminister så agerar de inte i enlighet med det de vill framstå sig som. Det märks i platstagande, i kommentarer, i hur självklart de ser sig själva som centrala. Mannens rätt att ta för sig, kvinnans ansvar att skydda sig och sin kropp.

Jag ser fler kvinnor än män som är aktivister, badass, förebilder, men jag ser också alldeles för många exempel på kvinnor som bryts ner av patriarkatet.

Författaren Sara Ahmed beskriver flickans kropp som en kropp som blir rädd för världens beröring. Att bli feminist, skriver hon, är vårt sätt att hitta en ny beskrivning av den värld vi befinner oss i. Vi börjar se att det som händer mig också händer andra. Vi börjar se regelbundenhet och mönster.

Omkring mig ser jag kvinnor som stöttar varandra. Och den omsorgen sträcks ut till att omfatta andra utsatta i samhället. Jag ser fler kvinnor än män som är aktivister, badass, förebilder, men jag ser också alldeles för många exempel på kvinnor som bryts ner av patriarkatet. Som slås sönder i relationer, fysiskt och psykiskt. Som arbetar sig utbrända för mindre lön än männen, Som tar det mesta ansvaret för barnen, och för sina medmänniskor. Som försöker fixa relationer. Om och om igen. Envisheten, engagemanget, viljan att leva ett jämlikt liv. Många av oss är hjärntvättade att tro att de vi ska lägga all energi på är män, även om de inte ger oss det vi behöver tillbaka.

Ahmed skriver: Att uppmärksamma känslan av att vara för krävande: det kan innebära att du måste överge något som annars tycks ge dig något: förhållanden, drömmar, en tanke om vem du egentligen är. Märta Tikkanen skriver i en dikt: Säkert kräver jag för mycket/ men mindre kan jag inte kräva/ och den som inte vågar/ vill jag inte ha.

Feminism är att hitta andra sätt att leva i sin kropp än de som patriarkatet önskar av oss.

Det är lätt att kroka arm när du ingår i en privilegierad grupp. Det är inte samma som systerskap.

Mujeres Libres såg olikhet som en självklar faktor i bildandet av en stark organisation. De ifrågasatte begreppet ”normal”, och ”kvinna”; vad det ordet bär med sig: en svans av orättvisor, förtryck.

Ahmed skriver: Att sätta namn på problem har betydelse inte bara för hur vi uppfattar en händelse, utan för om vi alls uppfattar en händelse.

En nedlåtande kommentar. En kränkning.

Som när en lärare förgrep sig på mig och jag blev problemet, för att jag inte lät det bero.

Jag blev den som överreagerade. Han fortsatte vara en omtyckt lärare.

Metoo-rörelsen blev ett uppflammande uppvaknande – men vad har hänt därefter? Och vad händer med alla de röster som inte kan höjas, som t ex papperslösa kvinnors, eller de röster som direkt ifrågasätts, som t ex prostituerades. Det är lätt att kroka arm när du ingår i en privilegierad grupp. Det är inte samma som systerskap.

Ahmed skriver: När du ifrågasätter sexism och rasism är det svårt att inte börja ifrågasätta allt. Detta är också ett löfte. Vi behöver förstöra det som förstör.

Adrienne Rich skrev 1986 om den ”obligatoriska heterosexualiteten”. Ahmed benämner den som ett trafik- och stödsystem. En stig formas om den trampas upp av många. Att lämna ett upptrampad stig kan vara att lämna ett liv. Egensinnighet blir politik när vi inte går den upptrampade stigen, kanske rent av ställer oss i vägen. Kanske, skriver Ahmed, omvandlas egensinnigheten till ett upprop: rätta inte in dig i en orättvis värld! Armar och nävar kommer att fortsätta sträckas upp. Det händer överallt i världen. I motstånd mot abortförbud, hbtq-fria zoner, förbjuden utbildning för flickor, gruppvåldtäkter och andra övergrepp. Även om det inte händer just oss, så går alla de här rörelserna in i våra kroppar, det är ett annat stödsystem, en påminnelse: vi behöver förstå att det som hotar en kvinna hotar oss alla.

Vi behöver förstå att det som hotar en kvinna hotar oss alla.

Tänker på när en av grundarna av Gulabi Gang var i Sverige och berättade om deras organisering och fick frågan från reportern om det verkligen var rätt att använda våld. Hon tittade förbryllat på honom och svarade: Det är en väldigt privilegierad fråga. (Gulabi Gang är kvinnor i cerisefärgade saris som spöar upp våldtäktsmän och kämpar för kvinnors rättigheter i Indien).

Påminner om Angela Davis, också intervjuad av en manlig reporter, om det var rätt av Svarta Pantrarna att använda våld. Och hon påminde honom om det ständiga polisvåldet mot svarta och rasisternas bombning i Birmingham 1963 där fyra skolflickor dog.

Påminner om när Sylvia Rivera blev utbuad på Pride i Central Park 1973, för att medelklassens homosexuella inte inkluderade transpersoner och inte ville kopplas ihop med det våld som särskilt transpersoner utsätts för.

Påminner om att det motstånd som görs aldrig är förgäves. Och desto viktigare nu, när SD tagit över den asylpolitiska agendan och KD börjat prata om abortförbud.

Det antifascistiska slagordet No pasarán är också kvinnans och hbtqi-rörelsens vrål när patriarkatets vålds- och maktarsenal närmar sig våra kroppar. Intersektionalitet, som Ahmed skriver, är en armé.

Det som hjälper mig mest i livet är att hålla i systrar, levande och döda, att lyssna på deras erfarenheter. De texter som hjälpte mig mest förra året, under pandemin, var poeten och aktivisten Audre Lordes, från hennes sönderlästa Your silence will not protect you. Tänker på vad BLM-rörelsen gjort för att väcka frågor om rasism, polisbrutalitet och vithetsprivilegium – en sammanvävd struktur – och att det är vi vita som ansvarar för rasismens uppkomst och därför också för dess utplåning. Författaren Farida D skriver att det förtryckande systemet upprätthålls av tystnaden från de privilegierade.

Audre Lorde ber oss att fokusera och rikta motståndet mot de ekonomiska, politiska och sociala krafter som har sönder oss, våra barn och vår jord. Överlevnad, skriver Lorde, är att göra gemensam sak med andra som identifierar sig som stående utanför strukturen – för att kunna definiera och söka en värld i vilken vi alla kan blomma. ”We seek beyond history, for a new and more possible meeting… I am not free while any woman is unfree, even when her shackles are very different from my own… We can not live without our lives.”

Lucía Sanchez Saornil skrev Mujeres Libres hymn 1937, som slutar med orden

”Upp med näven världens kvinnor

Mot horisonter fyllda med ljus”

Hon skrev det när det fortfarande fanns hopp, innan fascisterna tog över i Spanien och den stora natten tog vid.

Systerskap är ett ord vi inte får missbruka, på samma vis som ordet solidaritet inte ska användas i sammanhang där begreppet urholkas. Vi behöver ge dessa ord en verklig mening, och använda dem i konkreta handlingar, inom internationell och lokal aktivism såväl som i bemötandet av de i vår närkrets. Pandemin har gjort att många kvinnor fastnar i destruktiva relationer, att unga tjejer mår sämre, att det emotionella lidandet ökar, för att inte tala om utbrändheten hos de som arbetar inom vård och omsorg och som framförallt är lågavlönade kvinnor.

En vän, som jag verkligen kallar syster, brukar ofta få frågan hur hon orkar: hon som flytt från en misshandlande make, tvingats lämna sitt hemland, och först efter sju år återförenats med alla sina tre barn (men aldrig får någon möjlighet att vila, eftersom den ekonomiska situationen, och traumatiska erfarenheter, inte tillåter det). När hon får den frågan ser hon lika oförstående ut som Angela Davis i det där klippet, eller kvinnan från Gulabi Gang, eller Sylvia Rivera när hon går upp på scenen i Central Park: Vad har jag för val?, säger hon. Det enda som finns är att fortsätta kämpa.

Patriarkatet har inskränkt och trasat sönder hennes och miljontal andras liv, men vägen till färre bojor och större frihet – för oss alla – fortsätter heta systerskap, solidaritet, antifascism, antikapitalism och klassmedveten feminism.

Fotnot: Talet kan höras på "Internationella kvinnodagen Digital-festival" som Anna Sanvaresa är med och arrangerar på Facebook i kväll.

Anna Sanvaresa

är författare från Sandviken och medarbetare på AB kultur. Stort fan av kattdjur, kvinnohistoria, anarkism och spansk natur.