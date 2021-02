Anna Sanvaresa: Livet på coronapaus, men i tv-soffan finns sånt som är vackert och ger mening

Ett citat har etsat sig fast: Are we to reach a new world, or are we figures speaking from our ready-made place in narrative? Are we new men, new women, or are we repositioned characters in the vividly tinted imagery of an old story? Citatet kommer från en bok som handlar om Pariskommunen 1871, Communal Luxury, av Kristin Ross, men är tidlöst applicerbart.

Särskilt detta med karaktärer och fantasi dröjer kvar i mig: jag som tycks ha fastnat i sängen, eller snarare i mig själv. Det tycks som om den mesta tiden, i denna asociala covidtid, går åt till att minnas det som varit och att längta efter något som (kanske) kommer. Och väldigt mycket, åtminstone av min tid, går åt till att streama serier och filmer.

Jag önskar jag kunde sugas in i böcker som förut, men lång tids utbrändhet har gjort att hjärnan bara orkar fokusera korta stunder.

Har alltid sett mig som en läsande mänska, men knappt alls längre. Jag förstår det problematiska med streamingtjänsterna och kopplingen till bokförsäljningen. Jag önskar jag kunde sugas in i böcker som förut, men lång tids utbrändhet har gjort att hjärnan bara orkar fokusera korta stunder.

Under en deppig vecka gjorde jag något jag aldrig gjort förut: såg om en hel serie, alla tre säsonger av Stranger things (Netflix). Den ultimata 80-tals-nostalgin men jag älskar den främst för vänskapens skull. Filmer liksom böcker vill olika ting. The Duffer Brothers som gjort serien älskar onekligen lojala, ansvarstagande och uppoffrande vänner. Alla skurkar och monster kan ses som metaforer: den sista stora striden mot Hjärnruskaren (den som vill suga in alla mänskor i sig för att växa sig större) tar till exempel plats i ett enormt, nybyggt köpcentrum, som får stadskärnan och småbutikerna att dö.

Går vi inte samman och hjälper varann, är modiga, då är det ute med oss, det är temat, verkligheten. Dessutom bär vi alla på olika superkrafter, vi kanske inte tänker kring dem så men i serien Sense8 (Netflix) blir det uppenbart att de krafterna bara fungerar riktigt bra i samspel med andra. I serien är åtta unga (och lite väl snygga) personer sammankopplade via mystiska omständigheter som gör att de kan komma varandra till undsättning: fysiskt och psykiskt: förflytta sig över hela jordklotet. Det kan handla om att vara stark, empatisk, fixa en bilmotor, eller vara bra på skådespel. I Sense8 kämpas det mot fördomar och traumatiska barndomar. Psyken, eller sexualitet, som ses som udda jagas av en inskränkt, patriarkal och kapitalistisk värld som vill lobotomera, normalisera, oskadliggöra allt som är främmande och revolutionärt.

Både Stranger Things och Sense8 kategoriseras som sci-fi. Men mer än något annat handlar också Sense8 om den ovärderliga solidariteten, samt att tänka utanför boxen, förflytta sig utan gränser, bryta mot lagar som kränker, bekämpa normer. Främst är serien en hyllning till hbtqi-rörelsen och kärleken som fortsätter kämpa för sin rätt att vara fri.

I den nya serien It´s a Sin (HBO) står också vänskap, lojalitet och omhändertagande i centrum. Serien utspelar sig i London när Aids inte ens är identifierad men snabbt börjar spridas. Ett gäng hbtq-personer hittar varandra och flyttar ihop, familjer agerar oförstående, vården isolerar, mänskor dör i ensamhet. Fördomarna och våldet mot homosexuella ökar.

Det känns svårt att växa, svårt att kämpa, när en är isolerad från det sociala livet.

Om Stranger Things är barndomens 80-tal är It´s a Sin de unga vuxnas. Ingen av dessa serier går att se isolerade från verkligheten idag. Det finns monster som hotar: fascister, rasister, homofober, kapitalister, sexister, likväl som pandemier, vaccinmotståndare.

Det går dock aldrig att säga att det är onda mot goda. Ingen serie, eller bok, är intressant om inte karaktärerna är oförutsägbara och förändras. Samma med livet. Det känns svårt att växa, svårt att kämpa, när en är isolerad från det sociala livet.

Men citatet i början, av Kristin Ross, dröjer kvar. Och får mig att tänka på den mest omtumlande serien av dem alla: Euphoria (HBO). De två extraavsnitten som släpptes runt jul berättar om Rues missbruk och om Jules kamp som ung transkvinna. Berättelserna går in under huden. Jules berättar för en psykolog hur hon sett på breda, stora saker som skrämmande, manliga, men sen tänker hon på att det finns det som är brett och stort och vackert, som havet, och att hon vill vara lika vacker som havet. Rues kontaktperson Ali säger till Rue att världen blir hemsk för att mänskor bestämmer att de inte behöver förändras. ”Tanken att kanske vara en bra person får mig att fortsätta försöka bli det.” Och Rue svarar: Men världen är så jävla ful. Och ingen verkar ha någonting emot det.” Ali säger: ”Att tänka kring de frågorna, det är det som gör livet värt att leva. Du måste tro på poesin. Värdet av att mänskor sitter och pratar om livet”.

Det är som en scen i en roman att läsa om och om igen och världens dörr ställer sig lite på glänt och vill släppa in ett annat, starkare ljus.

Det är som en scen i en roman att läsa om och om igen och världens dörr ställer sig lite på glänt och vill släppa in ett annat, starkare ljus. Och visa att vi är många som står där ute, eller ligger i våra sängar, utbrända, låga, och just precis nu inte hittar riktning. Men fortsätter försöka hitta sånt att hålla i som är vackert, och ger mening. Som verklig vänskap. Eller, än så länge, imaginära transformationer. Vilka vill vi vara, i oss själva, och med varandra, när Coronan upphört, och monstren finns kvar? Som Ross skriver i sin bok om Pariskommunen (som var ett uppror mot en tidigare hierarkisk ordning: härskare och slavar), att bevisen för en tidigare osedd värld framträdde.

Vänskap och omsorg inte bara som moralisk känslighet utan en politisk strategi. En ny mänsklighet.

Vi må grämas över att ungdomar inte läser böcker som förr, men jag hoppas att de hittar till serier likt dessa, och många fler: poetiska, inkännande, normbrytande, ögonöppnande och som stora famnar för våra isolerade och vilsna kroppar. Vi kan drömma om att vara nya, vi kan drömma om en annan värld. Och medan vi gör det så förändras vi.

Vill också varmt rekommendera Helgebibliotekens egna filmstreamingtjänst: Cineasterna. Mina fyra tips (som på olika sätt berör serierna ovan): The Handmaiden, 120 slag i minuten, Moonlight och Tell it to the bees.

Anna Sanvaresa

är författare från Sandviken. Stort fan av kattdjur, kvinnohistoria, anarkism och spansk natur.