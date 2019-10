Anna Sanvaresa: "Valkvisor" är omistlig, läsaren känner hur det gungar under fötterna

Jag orkar inte protestera.

Jag kan inte revolutionera

mot ett samhällssystem

som inte är friskt

skriver Karin Nilsson i sin debutdiktsamling Valkvisor. Jag var på hennes releasefest i lördags, har känt Karin länge, minns när hon blev sjukskriven för utmattning att jag tänkte: där skulle jag inte kunna hamna. Samma tanke som när det blev en anorexiepidemi på Hammargymnasiet 1991. Kände jag hur nära det låg och behövde hålla ifrån mig? Två år senare lades jag in för anorexi och depression på Ulleråker, och för drygt två år sedan sjukskrevs jag för utmattning och ångest.

Utbrändhet kan se olika ut, men det finns många förenande symtom. För mig: Snabbt igångtriggade panikångestattacker, yrsel, illamående - särskilt ihop med prestationer. Glömska, synproblem, hjärtklappning, depression. Inte känna igen sig själv. Om allt detta skriver Karin Nilsson i sin omistliga bok. Läsaren känner hur det gungar under fötterna. Ensamheten, byråkratin, frustrationen. Provtagningar och felaktiga diagnoser. Utan hänsyn till klass, omvärld, omsorgsansvar.

När jag googlar utbrändhet kommer det mest upp affirmationer och allmänna tips, som de allra flesta är kortsiktiga och ibland rent av kontraproduktiva. En läkare säger: ”Utbrändhet är ett resultat av att energiresurserna är uttömda. Det den sjuka behöver göra är att öka sin självkännedom. Om man vet vad man behöver, vad man har för begränsningar och behov, och om man lär sig respektera dom, då har man ett gott skydd mot överansträngning”. Tack farbror doktor men hur gör vi det? Den här typen av svar omformuleras åtminstone i mig till krav. Men jag tycker inte det är några fel på min självkännedom, jag vet ganska väl vad jag behöver, men jag kan inte se hur jag kan få behoven tillgodosedda i ett kapitalistiskt och patriarkalt system.

Tröttheten, skriver Johannisson, 'betraktas som tecken på kroppens vägran att böja sig för det moderna industrisamhället'.

Jag vänder mig till historien och till Karin Johannisson som skriver om ”Den moderna tröttheten”. Redan 1900 hölls ett möte i England där en doktor Symes yttrar: ”Vi ser många vars nervsystem kommer att trasas sönder om de inte avlägsnas från den stress under vilken de lever”. Johannisson skriver att både tidigt 1900-tal och tidigt 2000-tal definieras av stora förändringar som ställer krav på mänskan, huvudboven lokaliseras till en ”snurrande marknadskultur” som leder till den ”inre vantrivsel som samtidsmänniskan visar i en starkt prestationspräglad kultur.” Samtidigt snackade vetenskapen om socialdarwinism och konkurrensen som nödvändig för att överleva. En Pierre Janet tolkade tidens trötthet ”som ett symtom på en gigantisk alienation.” Och den svenska psykiatrikern Viktor Wigert myntade en ”mimosakaraktär” som ”reagerar starkt för varje vidröring av det brutala livet”. Tröttheten, skriver Johannisson, ”betraktas som tecken på kroppens vägran att böja sig för det moderna industrisamhället. Den identifieras varken med depression, sjukdom eller arbetsovillighet, utan uppfattas snarare som en gräns, t.o.m. ett slags uppvaknande”, och fortsätter: "Om trötthet kan tolkas som jagets naturliga motstånd mot produktivitetens krav, pekar samma tolkning på nödvändigheten av att skapa en bättre ordning.” Tröttheten översatte alltså en yttre värld till en inre. Det inre blir en spegel i vilken samhällets större problem kan studeras.

Tidigt 1900-tal delades utmattningen upp mellan industriarbete och intellektuellt arbete. Till det senare plockade man in begreppet l’éducation homicide, mordiska krav. Bägge gav uttryck för ”mänsklig begränsning” men det mentala arbetet ansågs mer energislukande än det kroppsliga. Här kom den gamla goda och distinktionen kropp/själ in, som vi fortfarande gillar att reproducera.

Marx pekade på att utsugning och maktlöshet skapade tröttheten, men den analysen var inte gångbar då, vi kanske kan plocka upp den igen?

Marx pekade på att utsugning och maktlöshet skapade tröttheten, men den analysen var inte gångbar då, vi kanske kan plocka upp den igen? 1900-talet hade många goda tankar om utmattning men de privilegierade doktorerna och vetenskapsmännen vände helt bort blicken från arbetarkvinnorna, som de menade inte kunde bli överansträngda (!) och drabbas av neuroasteni, den tidens ord för hjärntrötthet. Kvinnor kunde inte drabbas av intellektuell överansträngning, varför borgerskapets kvinnor styrdes in i andra förklaringsmodeller. Här talades det, inte så dumt ändå, om energins ekonomi, som styrdes av det yttre rummets krav på individen. Senare på 1900-talet, i och med det moderna välfärdssamhällets framväxt, flyttades tröttheten från den politiska kulturanalysen in till yrkesmedicin eller allt oftare till psykiatrin. Korrelationen mellan förutsättningar och ett uppskruvat, marknadsfokuserat samhällsklimat, göms undan - djupt in i den allt mer individualiserade kroppen. Snart byts också ordet utmattning ut, till ord som melankoli eller otillräcklighet.

Att tänka mer på sig själv, visst, men det är ett quick fix, som hos mig har alstrat mer ensamhet och ångest. Det går inte ihop.

Så var är vi idag? Utbrändhet ses generellt idag som ett individuellt ok att att bära fast det är så uppenbart att det inte handlar om individen utan om den kapitalistiska, nyliberala, privatiserade, fascistiska, genompatriarkala värld som så brutalt pressas mot oss, in i oss. Att flest kvinnor drabbas handlar om att det oftast är kvinnor som tar ansvar och tar strid, ombesörjer och bär andra mänskor, för att det är så man gör om den här världen ska fungera. Men sen går vi sönder och ska vi laga oss själva i ett trasigt samhällssystem. Att tänka mer på sig själv, visst, men det är ett quick fix, som hos mig har alstrat mer ensamhet och ångest. Det går inte ihop. Och vi måste få gå ihop. Vi behöver gå ihop.

Jag försöker så mycket jag törs vända mig till andra. För jag tror att räddningen ligger i det kollektiva, och förstås i det utopiska: en helt annan värld. Som våra kroppar och psyken gestaltar bristen på. Vi har inte gått sönder på grund av medfödd svaghet eller några arbetsuppgifter för många (även om det sista kan vara droppen). Många av oss som drabbas är ”känsliga”, men om det ska vara en grogrund för sjukdom så blir det ännu tydligare att det är världen det är fel på, inte oss.

Anorexi är inte på folks läppar lika ofta längre, men ätstörningarna har definitivt inte försvunnit, det är en annan form av utbrändhet, en annan illustration av hur svältfödda, desperata och livströtta vi blir när vi hetsas och pressas och knappt har tid att värna om varandra - om vi nu inte tjänar multum och kan reparera oss kortsiktigt på spavistelser och utlandssemestrar, köpa städ och catering. Utbrändheten blir politisk. En klassfråga, men än mer en fråga om ideal.

Karin Nilsson skriver att Mallorca inte ens finns på kartan. Också för att utbrändheten slår ut kroppens ”normala” funktioner: rörlighet, andning, och verkligheten blir suddig, flimrande, overklig. Inte heller det borde ses som ett individuellt sjukdomssymtom. Den verklighet vi behöver har förvridits.

Karin Nilsson skriver om att vansinnesförklaras under en sprucken syren. I en patriarkal bruksort. Där kvinnor i alla tider jobbat ihjäl sig. På hennes releasefest var scenen full av kvinnor i olika åldrar, från olika länder. Hon skriver:

Kamrat Solidaritet

livsnödvändighet

för friskhet

