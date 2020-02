Anställda på Stora Enso i corona-karantän – får inte komma till jobbet: "En försiktighetsåtgärd"

Allt fler arbetsgivare rustar för att hur de ska hantera anställda som smittats – eller kan ha smittats av coronavirus. På Stora Enso, Billerud Korsnäs och Sandvik har man stoppat tjänsteresor till vissa länder och även uppmanat personer som varit i länder där de kan ha utsatts för smittspridning att stanna hemma från jobbet under 14 dagar. Den tid som det tar för sjukdomen att bryta ut.

På Stora Enso har hela tio länder eller delar av länder satts upp på listan – däribland Thailand dit många svenskar åker den här tiden på året. Det har fått till följd att en handfull personer inte fått komma tillbaka till sin arbetsplats efter semestern.

– Jag vet inte det exakta antalet eftersom det hanteras av respektive chef, men det är ungefär fem personer som varit på semester och sedan satts i karantän med bibehållen lön, säger Marianne Van Kuijl.

Karantänen innebär att de inte får komma till jobbet utan om möjligt i stället jobba hemifrån.

Får de några andra restriktioner?

– För mig betyder karantän att man håller sig hemma, inte bara hemma från jobbet. Men det är svårt för oss som arbetsgivare att styra våra medarbetares privatliv. Vi uppmanar alla att följa myndigheternas riktlinjer, hålla sig uppdaterade på ny information och vara uppmärksam på sin egen hälsa.

Marianne Van Kuijl utesluter inte att fler kan komma att sättas i karantän efter sportlovet då Norra Italien nu också satts upp på Stora Ensos lista över riskresmål.

– Det är möjligt att vi har medarbetare som varit i alperna, men det är inget som vi i dagsläget vet.

På Billerud Korsnäs i Gävle har man ännu inte behövt sätta någon anställd i karantän. Men även där är uppmanas anställda som kan ha utsatts för smitta att jobba hemifrån under inkubationstiden.

Hur blir det för dem som inte kan jobba hemma?

– En hel del av personalen som jobbar på våra bruk kan inte göra det. Hur vi ska lösa det håller vi på och tittar på just nu, säger Carl Lindberg på Billerud Korsnäs kommunikationsavdelning.

På Sandvik är det hittills bara resor till Kina som per automatik leder till att man uppmanas till isolering i 14 dagar.

"Har man rest i ett annat direkt påverkat område och misstänker att man kan ha kommit i kontakt med smittan, ska man ta kontakt med sin chef för en diskussion om det finns behov av säkerhetsåtgärder innan man återgår till arbetet" skriver presschefen Martin Blomberg i ett mejl.

Om några Sandvik-anställda i Sandviken satts i karantän vill han inte svara på.

Sedan tidigare är det i alla fall känt att en av Sandviks anställda i Kina smittats av coronaviruset. Han uppges må bra och tester görs för att se om han kan friskförklaras.

Men det finns också stora arbetsgivare som väljer en annan väg.

På Gävle kommun har man inte infört några restriktioner för anställda som varit utomlands.

Kan man ha varit i Kina eller Italien och ändå gå till jobbet?

– Ja, absolut. Uppvisar man inte symptom kan man absolut komma till jobbet, säger förhandlingschefen Vinita Thyberg.

Detsamma gäller i Region Gävleborg

– Vi har precis diskuterat frågan och kommit fram till att det finns skäl att följa Folkhälsomyndighetens rekommendation om att man inte ska betraktas som smittad om man inte har några symptom. Är man symtomfri kan man alltså återgå i arbete, säger smittskyddsläkaren Signar Mäkitalo.

Men kan man vara helt säker på att det inte smittar innan man själv fått symptom?

– Myndigheterna följer detta väldigt noga och det man hittills kommit fram till är att sannolikheten är väldigt liten att en symptomfri ska smitta och då känns det rimligt att tro på det. Sedan kanske en på miljonen kan vara annorlunda men man får gå efter det som är mest sannolikt.

På den här kartan kan man följa smittspridningen. Den är framtagen av forska vid John Hopkins-universitetet i USA och bygger på data från Centers for Disease Control and Prevention och världshälsoorganisationen WHO.