Äntligen drar fotbollen igång – Sporten satsar hårt med livesändningar och läsning

Vår satsning handlar i första hand om våra tre elitlag, Sandvikens IF damer i Elitettan och i herrarnas Ettan Norra Sandvikens IF och Gefle IF.

I samarbete med Expressen och NTM-koncernen kommer Bonnier News Local, som Gefle Dagblad och Arbetarbladet är del av, att sända alla matcher i Elitettan och Ettan Norra. Totalt 84 matcher.

► GUIDE: Frågor och svar om livefotbollen hos Arbetarbladet – här är ALLT du behöver för att se premiärerna i helgen

Vi följer våra tre topplag intensivt under säsongen. Vi kör, precis som tidigare, vår populära betygsättning på de tre lagen. I helgen bevakar Amelia Mauritzon premiären i Elitettan, Sunnanå–Sandviken via tv-sändningen och tar sig sedan till Jernvallen för herrpremiären, Sandviken–Karlslund. Magnus Hägerborn och Karin Johansson åker söderut för att på plats se Sollentuna–Gefle.

► Så här spelar GIF och SIF i sommar – du kan se alla matcher på våra sajter

Näst i tur i vår prioordning står div 1-serien för damer, där Gefle IF, Valbo FF och Stensätra IF finns med. Här kommer vi att finnas på plats de gånger vi har möjlighet, och våra resurser räcker till. Enligt våra preliminära planer kommer vi till och med att livesända från sex hela matcher med Gefle, tre med Valbo och två med Stensätra, detta då vi även har sändningsrättigheterna till den serien.

När det handlar om de serier som kommer under dessa planerar vi att jobba vidare som vi gjort de senaste åren, med de texter som skrivs av Mittmedias textrobot. För att dessa ska kunna bli mer fullödiga finns en möjlighet för lagen att själva skicka in sms-kommentarer till roboten. Ansvariga för lagen ska ha blivit kontaktade om detta, hör av er om ni inte blivit det.

Även i herrarnas div 3, med Valbo FF, Sandvikens AIK, Åbyggeby FK och Strömsbergs IF, har vi möjligheter att sända. Just nu finns tre derbymatcher inplanerade för sändning.

Serierna därunder kommer vi att göra nedslag i då och då, i form av texter och eventuellt även tv-sändningar. Detsamma gäller ungdomsfotbollen, där vi under maj/juni sänt flera matcher.

Följande matcher är inplanerade i damettan och herrtrean, med reservation för ändringar:

Div 1 Norra Svealand damer: 14/6 Rimbo–Stensätra kl 13, 27/6 Gamla Upsala-Gefle kl 13, 8/8 Valbo–Ljusdal kl 12, 15/8 Gefle–Rimbo kl 13, 22/8 Sundsvall–Gefle kl 13, 5/9 Valbo–Gefle kl 12, 6/9 Ljusdal–Stensätra kl 16, 12/9 Rimbo–Valbo kl 13, 19/9 Västerås BK 30–Gefle kl 15, 26/9 Gefle–Ljusdal kl 13.

Div 3 Södra Norrland herrar: 18/6 Valbo–Åbyggeby kl 18.30, 26/6 Åbyggeby–SAIK kl 19, 4/10 Valbo–SAIK kl 14.