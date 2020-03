Appar, hämtmat och kontaktfri hemkörning – Gävlekrogarnas grepp i corona-stiltjen: "Har faktiskt asmycket"

Emil Hussein som driver restaurang Aktern & Fören på Gävle strand konstaterar att vändningen kom i fredags. Det var mer gäster än vanligt. Och de köpte hämtmat.

– Det var då det vände. Det var BARA hämtmat, konstaterar kollegan och partnern Sanna Norrbelius.

– Vi har jättebra stammisar, dem är vi väldigt tacksamma för, säger Emil Hussein.

Många bor i närområdet. Men restaurangen är ansluten till både Foodora och Wolt.

– Wolt hade kaos i går, de hann inte med, säger Emil Hussein.

De tror att de vinner på att redan ha etablerat sig som hämtmatsrestaurang. Men vill sända en hälsning till alla kollegor att det faktiskt går. Att kunderna finns.

- Men vi kan i längden inte överleva på bara take out, säger Sanna Norrbelius.

Apprestaurangen Pinchos på Centralplan noterade en halvering av antalet gäster den gångna helgen. Personalen insåg under slutet av förra veckan att något måste göras.

På några få dagar har man installerat en ny funktion i appen som är obligatorisk att använda när man beställer på Pinchos: En flik för take away.

– Det kommer att funka precis som vanligt. Man beställer och betalar i appen, sedan kommer man och hämtar maten vid dörren som vi packat i en kasse, säger Hasse Rönnevald, kökschef.

Den som väljer att äta hemma behöver alltså inte gå in i själva restaurangen för att hämta maten.

– Det blir en begränsad meny med tio rätter som lämpar sig som bäst för hemkörning. Om det här används och visar sig funka bra kommer vi även använda den i fortsättningen. Efter corona, säger Elin Eriksson, hovmästare.

Vill man helt och hållet undvika att gå ut har nu hemleveransföretaget Wolt meddelat att deras bud från och med nu kan lämna maten utanför dörren. Precis som med Pinchos-appen är det fråga om ett tillägg man kan bocka för vid beställning.

– Många restauranger har det extremt tufft just nu och vi hoppas att fler ännu fler väljer att stödja sina favoritkrogar genom att välja säker hemleverans, säger Mårten Al Fakir Larsson, marknadschef på Wolt i ett pressmeddelande.

Riktigt fina restauranger brukar erbjuda ett "chambre séparée", en avskild del av matsalen där du och ditt sällskap kan umgås ostört. Nu erbjuder Grands Veranda sin egen coronaversion. De har möblerat om ett antal hotellrum med matsalsinredning.

– Take away-grejen är kanske inte vad vi förväntas göra. Då fick vi fundera ut något annat. Vi har ett par hotellrum som ligger direkt i anslutning till restaurangen, och hotellbeläggningen rasar ju ändå som ett vattenfall just nu. Så då provade vi att möblera ett rum, slänga ut sängen och ställa in ett bord. Och det blev så snyggt så vi ställde i ordning ett par rum till. Där har man med sitt sällskap helt egna faciliteter, egen toalett och allting. Vi gör det som en kul grej, så får vi se om någon nappar, säger Mikael Eriksson, hotelldirektör.

Hittills har de fått en bokning och flera intresseanmälningar.

– På sociala medier har vi fått jättebra genomslag. Det är roligt, säger Mikael Eriksson.