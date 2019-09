Arbetarbladet fixar unik chans att intervjua stjärnskottet Victor Leksell – skicka in din nominering

Allt du behöver göra är att mejla in en nominering med en motivering om varför just du, någon närstående eller en kompis ska få chansen att intervjua Victor Leksell. Mejlet med motiveringen skickar du in till redaktionen@arbetarbladet.se, använd rubriken "Leksell" på mejlet och kom ihåg att ta med kontaktuppgifter så vi snabbt kan nå vinnaren sedan.

Arbetarbladet utser sedan vem som får chansen att göra intervjun och meddelar den lycklige vinnaren under lördag morgon. Så ja, det brinner i knutarna! Skynda in med nomineringen!

Ett viktigt kriterium är att man behöver en biljett till Hajpad och meriterande för att få chansen att intervjua är att man är ett stort fan av Victor Leksell och/eller drömmer om att bli journalist och intervjua stjärnor i framtiden.

Intervju kommer dessutom att livesändas via Arbetarbladets Instagram.

Arbetarbladet kommer vara på plats på festivalen och ordna en quiz-tävling där man kan vinna signerade tröjor av Victor Leksell. En liten hint: Temat på quizet är det faktum att Göransson Arena firar 10 årsjubileum i år. Vi kommer också leverera ett stort bildextra från kvällen.

Andra artister under kvällen är Casper The Ghost, Lennixx, Reyn och huvudakten Miriam Bryant.

Hajpad-festivalen

Lördag 7 september, Göransson Arena

Spelschemat för kvällen:

17.15: Casper The Ghost

18.15: Lennixx

19.15: Reyn

20.15: Victor Leksell

21.30: Miriam Bryant