Arnell visade storform i Inzell – hotade Königs rekord

Gustav, som ligger precis i gränsen till landslaget, körde till sig några riktigt fina personliga rekord.

På 500 m gjorde Gustav 38,85. Det är den näst snabbaste tiden en hagaströmmare kört på, bara OS-åkaren Bosse König har åkt fortare.

På 1 000 m gjorde Gustav 1,16,85, ett personligt rekord med över sekunden. Bästa resultatet kom dock på 1 500 m där Gustav endast var fyra tiondelar från kvalgränsen till Neovärldscupen – hans 1,58,41 var första gången under två minuter.

Det var en mycket nöjd tränare, Håkan Karlsson, som sammanfattade helgen:

"Gustav har gjort grundjobbet under barmarksperioden och trots dåliga förutsättningar på hemmaplan tagit sig upp en nivå. Jag hoppas han kan hålla i träningen och att vi kan få is på Hagaströms IP i vinter så ska nog Bosses gamla rekord slås under året."