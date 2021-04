Backgiganten från Sandviken jagar sitt fjärde SM-guld på hemmaplan: ”Att spela här ger en extra krydda för mig”

Nio slutspel, fyra finaler och tre SM-guld, på det tre VM-guld med landslaget och två gånger framröstad till årets back.

Dessutom har hon vunnit Champions Cup inne i just Alfahallen på Gavlehov tidigare.

Nu ska Cornelia Fjellstedt ge allt för att vinna sin fjärde SM-guldmedalj på hemmaplan.

– Jag har förlorat en SM-final, vunnit två och ifjol tilldelades vi SM-guldet efter att ha vunnit serien eftersom slutspelet ställdes in på grund av corona. Sedan att få koras till Europas bästa klubblag i Gävle innan, det är jättehäftigt. Det ska bli kul att spela här igen.

– Att jag spelat finaler förut ger en skön rutin och trygghet när vi ska gå in här imorgon. Det ska bli väldigt roligt, det är det här man tränar på, den här finalen är målbilden.

Nu ska hon för första gången göra det med nykomlingslaget Team Thorengruppen, som till stor del består av delar av det som tidigare var IKSU.

IKSU som hon spelat för de senaste säsongerna och vunnit sina tre SM-guld med drog med kort varsel in sitt stöd till innebandysektionen, som då tvingades lägga ner sin elitverksamhet under lite omtvistade former på grund av corona.

Efter en orolig och turbulent tid hamnade en stor del av det som tidigare var IKSU i det som idag är Team TG som fick ta IKSU:s plats i högsta ligan.

Då, i början av säsongen, efter allt strul, kunde hon aldrig tro att de skulle stå i final tillsammans idag.

– Vi visste först inte vart vi skulle. Vi visste att det skulle ta slut med IKSU men vi ville hålla ihop vårt lag så gott det gick. Innan vi visste att det skulle lösa sig med TG var det en ganska lång process där vi inte visste om vi skulle kunna spela i högsta serien eller inte. Det var många turer där man var väldigt ledsen innan det blev klart. Men det är riktigt häftigt att vi gjort detta tillsammans, två lag som blivit ett. Alla har skött utmaningen skitbra.

– Vi känner oss inte som en nykomling, men vi är ju det. Det måste man ändå säga. Men vi vann serien, släppte in minst mål och gjort flest. Vi har varit bra hela säsongen och är det bästa laget, det talar för oss i den här finalen.

Hon flyttade till Umeå för tio år sedan för att gå riksinnebandygymnasium där. Sedan dess har hon aldrig flyttat hem.

– Jag trivs så bra där, det är en kanonstad. Om det inte vore 50 mil från Sandviken vore det perfekt. Jag är väldigt stolt att jag är från Sandviken och jag känner mig verkligen som en representant för Sandviken och hela Gästrikland.

Därför betyder det lite extra för henne att få avgöra guldstriden på hemmaplan.

– Det ska bli skitkul även om det vanligtvis brukar vara i Globen och vara fullsatt så kommer det att vara i Gävle och bli otroligt häftigt ändå. Det är fortfarande ett SM-guld vi tampas om och det är skönt att vi är här. Att spela här ger en extra krydda för mig.

Mammas hembakta bullar kanske blir vinnarkonceptet?

– Min mamma med sambo har kommit hit och tagit en timmes promenad med mig. Det är en grym bonus när jag knappt har kunnat träffa dem alls eftersom man inte ska resa nu. Det lilla de kan bidra med när vi ändå är så nära har de verkligen gjort. Det känns jätteskönt. Mamma har kommit med nybakta bullar, det ger mig verkligen extra energi.

Jakob Westerlund som gästspelar på Gästriklands Innebandyförbund och är med och arrangerar SM-finalen säger så här om Fjellstedt:

–Hon är en ren och skär Gästrikeambassadör.

Och så här om att få arrangera SM-finalen i Gävle:

– Det betyder väldigt mycket att kunna sätta idrotten mer på kartan och framför allt kring evenemanget. Vi får engagera funktionärer som får vara med och jobba nära världseliten. SM-finalen skapar förebilder för barn och unga. Att vi landat både distriktslags-SM, Champions Cup och SM-finalen inom loppet av mindre än två år är ett fint kvitto på att vi gör väldigt mycket bra saker. Det är man mycket stolt över.