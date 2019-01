Sverige tvingades tänka om – när den stängda träningen blev öppen: "Det var ju 90 personer på läktaren"

MISSA INTE: Bandypuls livesänder tre Sverigematcher från bandy-VM: ”Häftigt och viktigt för fansen"

Som en sista uppladdning inför VM-premiären mot Ryssland skulle Sveriges träning på fredagskvällen hållas stängd.

Men så blev det inte.

När träningen drog igång befann sig ett knappt hundratal personer på läktaren. Vilket ledde till att Svenne Olsson tvingades att tänka om.

– Haha, nej det funkade inte riktigt. Vår pressansvarige, "Kiwii", får avgå nu. Vi hade väl tänkt köra någon variant och klura lite på såna saker. Nu gjorde vi det i Lidköping i och för sig men vi tänkte göra det även här. Men det var ju 80-90 personer på läktaren så...

Då struntar ni i det, ifall det skulle vara några ryska ögon på läktaren?

– Ja absolut, man vet aldrig. Vi får rita upp det på tavlan istället så får spelarna lösa det ändå. Men som sagt, vi tränade på det i Lidköping också. Nu fick vi avvakta med det.

Vad berodde det på att träningen plötsligt var öppen?

– Äsch, jag vet inte riktigt. Men det är kul att det är så mycket folk här och tittar på en träning. Så det är bara glädje, inga problem.

I klippet nedan: Inside-TV från när landslaget samlades tidigare i veckan

Efter träningen samlades landslaget på spelarhotellet för mat och matchgenomgång. Svenne Olsson har ett par tuffare beslut att fatta.

Ett sådant är vem som ska stå över. En spelare måste stå på läktaren varje match.

– Ett grymt svårt beslut. Alla är i ruskigt bra form och sen har vi några val att göra beroende på hur vi vill coacha laget. Vi har en spelare som inte har spelat på ett tag, hur ska vi göra där?

Hur tänker du kring det – är det bättre att få in Pizzoni i spel så fort som möjligt eller snarare att inte kasta in honom rakt in i en match mot Ryssland?

– En bra fråga. Det är just precis det vi funderar på.

Ett annat val som landslagsledningen har att ta är vem som vaktar kassen. Anders Svensson eller Patrik Hedberg?

– Jag kan inte säga någonting men vi har tagit beslut. Målvakterna vet inte om det själva, vi kör igenom laget senare ikväll. Vi har gjort våra val.

Ligger den som får stå imorgon steget före i kampen om att bli förstavalet längre fram?

– Nej, så behöver det inte vara. Vi bygger det här på en känsla och sen tar vi det stegvis därifrån.

Vad behöver ni göra för att slå ryssarna?

– Ryssland spelare lite mer lurigt numera, inte bara så där enkelt att de bara spelar på ett spår. Vi måste få till en fullträff offensivt och defensivt och komma upp på vår högsta nivå redan i premiären.

Sverige–Ryssland startar 16.15 på lördagen. Bandypuls liverapporterar från matchen.