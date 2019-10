Bara att glömma Brynäs eller? New Jersey redo att släppa fram Boqvist: "Kommer hitta sin väg in i laget"

Med föräldrarna på läktarna i Prudential Center var det kanske inte veckan som rookien Jesper Boqvist hade tänkt sig. Efter debuten i New Jerseys kollaps mot Buffalo, 2–7-förlust förra helgen, har den förre Brynäs-forwarden hållits utanför laget i tre raka matcher av coachen John Hynes.

Inte för att det har gått bättre för New Jersey utan Boqvist.

Nollade borta mot Philadelphia, straffade hemma mot Edmonton och nollade på nytt av Boston.

– Det är inget mer som vi behöver se från honom, säger John Hynes till The Athletic. Vi kommer att slussa in Boqvist.

– Vi har en hektisk vecka framför oss och han är en spelare som vi kommer att försöka få in. Häromkvällen så kände vi att vi hade en ganska stark match mot Edmonton, fem mot fem, så vi ville få lite stabilitet och gav den här gruppen en till chans att spela, menar New Jerseys coach och tillägger:

– Boqvist är en bra spelare och kommer att hitta sin väg in, helt säkert. Powerplay-specialisten Boqvist kan – lite oväntat – få chansen i numerärt underläge. 20-åringen har suttit med när coachstaben haft möten med boxplay-enheterna.

– Vi tror att han kan döda utvisningar då han är riktigt smart och har bra instinkter, och han är kvick och snabb, säger Hynes till NJ.com. Men trots allt är den största öppningen New Jerseys usla start i powerplay, där ju Boqvist sköt två mål under försäsongen. För just nu gör New Jersey inga mål i powerplay. Laget har bränt säsongens första 15 chanser i numerärt överläge.

Som ni hör är alltså chanserna rätt små att Jesper Boqvist återvänder till Brynäs, trots att han är utanför Devils lag just nu.

– Han gjorde en bra försäsong. Det var kul att se. Speciellt matchen mot Islanders gjorde han ett bra jobb i powerplay. Och fick stänka dit två också. Det är så klart viktigt för självförtroendet att göra någon balja och komma in i protokollet. Så det ska bli kul att se, säger Boqvists svenske lagkamrat Jesper Bratt till Sporten och Hockeypuls efter förlusten mot Edmonton. Och den här veckan blir New Jersey-svenskarna också rumskamrater.

– Det blir jättekul, får agera lite storebrorsa där och ta hand om honom, ler Bratt som är några månader äldre än Boqvist, som fyller 21 den 30 oktober.

– Vi spelade ihop när vi var 14 första gången och har spelat ihop i landslagen. Det är kul att se att man kan gå hela vägen från unga åldrar, när man känt varandra ganska länge, säger Jesper Bratt, som ska försöka hjälpa Boqvist att anpassa sig till livet i NHL.

– Han har varit med och spelat många år i SHL, så han vet hur man ska hålla sig professionell, spela sin bästa hockey varje dag och komma redo. Sedan är det väl bara att försöka lära honom lite hur allting fungerar. Svara på frågor. Agera skjuts. Gå ut och käka. Visa runt honom lite. Jersey City och New York.

LÄS ÄVEN: Nu måste Brynäs agera – frågan är bara på vilket sätt?