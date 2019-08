Bara fem spelare med VM-meriter – förbundskaptenen om truppen till Ryssland: "Några som tackat nej"

I början av september brukar landslaget samlas för ett läger på hemmaplan i Sverige. På torsdagen meddelade dock förbundet att lägret är utbytt mot en resa till Ryssland och Krasnojarsk istället.

– Vi fick en inbjudan av Jenisej att komma dit och se deras hall och spela lite matcher, och det tyckte vi var ett bra sätt att förbereda oss inför VM, som att titta på tidsomställningen och hur vi ska hantera det framöver, säger den nya förbundskaptenen Michael Carlsson.

Landslaget som åker till Ryssland och de tre matcherna mot Jenisej är till stora delar nytt. Bara fem spelare är kvar sedan VM tidigare i år – resterande elva är spelare som aldrig spelat ett världsmästerskap på seniornivå, och flera har aldrig spelat en A-landskamp.

Anledningen är bland annat att rutinerade spelare fallit bort på grund av att Edsbyn och Bollnäs spelar en turnering i Ryssland samma vecka, och att de svenskar som spelar i Ryssland inte är med. Samtidigt menar förbundskaptenen att det även är en medveten satsning att testa nya spelare på resan.

– Tanken har varit att ta med unga spelare som kanske aldrig har varit i Ryssland, ge dem den erfarenheten. Samtidigt får vi i organisationen runt omkring en bra start att komma ihop oss. Nästa gång vi träffas är det ju skarpt läge med landskamper, så det var en bra möjlighet att få åka över.

Carlsson medger dock också att det är ett antal spelare som har tackat nej till resan.

– Ja, av olika skäl. Vissa rehabar och har småskavanker, och vi blir ju borta nästan en arbetsvecka och det har kommit lite plötsligt inpå. Det var inte med i planeringen från början, så naturligtvis är det några som har fått frågan och tackat nej, men så är det ju i den här uppstartsperioden också.

En som tackat nej är Robin Öhrlund, Vänersborgs 22-åriga mittfältsstjärna som annars känns som ett givet namn i den yngre truppen.

– Han är en av spelarna som tackat nej för att vara hemma och rehaba, bli kvitt en känning i ljumsken, säger Michael Carlsson.

En som tackat ja är Viktor Birgersson, Åby/Tjuredas målvakt, som får anses vara truppens största skräll. Han gjorde succé i laget som vann allsvenskan förra säsongen, men har enbart ett framträdande i elitserien på meritlistan, då som reservmålvakt i Vetlanda.

– Det är en ung målvakt som hade en jättebra säsong förra året och tog kliv, vi har många bra målvakter i Sverige och det här blir ett tillfälle att testa Birgersson direkt och se honom på närmare håll. Samtidigt har vi några andra spelare också som är med för första gången så det är bra att få studera alla dem lite närmre, säger förbundskaptenen.

Generellt, hur långt har spelare som Birgersson kvar innan de skulle kunna spela ett VM?

– Tittar man på just målvaktspositionen är det en tuff konkurrenssituation. Men det är lite upp till individerna också vad de har för utvecklingskurva, hur bra de gör det. Den här truppen har vi tagit ut baserat på hur det såg ut i våras. Men just nu är i princip varenda bandyspelare aktuell för landslaget, det är bara beroende på vad de har för form och vilken utveckling de har under året.

I Krasnojarsk väntar matcher mot Jenisej, klubben som har plockat in Misja Pasjkin och Christoffer Edlund inför den här säsongen, och där Patrik Sjöström spelar sedan ett år tillbaka.