Bedragare riktade in sig på Gävle – lurade till sig nästan två miljoner på två veckor: "Ringt upp offren mitt i natten"

Det är främst äldre som bedragaren har riktat in sig på. Äldre personer i Gävleborg.

– Vi har fått in väldigt många anmälningar under två veckors tid. Den här gången har man ringt upp offren mitt i natten och påstått att det händer saker på deras konton och personer har gått med på att överföra pengar i tron om att det är banken som ringer, säger Jessica Bodin.

Hon säger att samtalens upplägg har varierat, men en sak har varit bestående.

– Det är alltid samma namn som används, så det har vi kunnat koppla ihop. Det är så vi kan se att den här personen har ringt igen.

Sammanlagt handlar det om 13 fullbordade bedrägerier. Och det är mycket pengar.

– Den sammanlagda brottsvinsten är 1 750 000 kronor, det är helt galet.

Bedrägerier av den här typen blir sällan uppklarade, åtminstone inte när det gäller att få tag i personen som ringer upp och lurar offret.

Det är för mycket pengar för att de ska sluta

Men pengarna kan polisen alltid följa.

– Pengarna går ofta till någon som inte är uppringaren. De är penningtvättarna. Bedragarna är svårare att komma åt.

Men i det här fallet är polisen bedragaren hack i häl.

– Vi genomför initiala utredningsåtgärder nu och hoppas att ärendena har god prognos att klaras upp. Och det kan jag säga, det är inte så ofta jag säger så.

Hon förklarar sin inställning med att det finns bra uppgifter i alla ärenden och förhoppningen är att komma åt spindeln i nätet – bedragaren.

Bedrägerier av den här typen är vanligt förekommande och polisen får in många anmälningar. Ofta skickas de vidare till någon annan polisregion som jobbar mot ett aktivt bedrägeri-nätverk, ett så kallat kluster.

Jessica Bodin jämför ett kluster med ett företag. En person kan sköta ekonomin, en annan jobbar med strategiska frågor och en tredje ringer samtalen.

– De sitter flera tillsammans varav en har i uppgift att ringa och det är han skicklig på.

Mannen som tros ligga bakom bedrägerierna under en två veckos-period tillhör ett av klustren i Sverige, enligt polisen. Men det finns fler nätverk som fortfarande jobbar ostört.

Jessica Bodin menar att det är en svår brottslighet att arbeta mot.

– Vi springer efter bollen här. Vi har ingen chans att hinna före. Det spelar ingen roll hur snabba vi är. Innan vi har fått tag på banken är pengarna borta. De (bedragarna) är otroligt skickliga på att prata med folk och det finns ingen polis i världen som kan stoppa samtalet när det sker. Vi kan bara säga till folk att banker inte ringer upp, logga inte in när någon ber dig logga in.

Gävle upplevde en bedrägerivåg tidigare i år. Då kunde polisen ringa in ett stort antal mellanhänder – det vill säga penningtvättarna.

Men nu har en ny omgång dragit in över Gävle.

Bedragaren som härjat i Gävleborg de senaste två veckorna har hittills kommit över 1 750 000 kronor. Pengar som går rakt ner i fickorna på kriminella.

– Det är för mycket pengar för att de ska sluta. Vi måste få allmänheten och äldre att förstå att banker inte ringer upp mitt i natten. Han kan vara trevlig, men det är en fullfjättrad bedragare. Det finns inga otrevliga bedragare, i sådana fall lyckas de inte med sitt brott. Man måste kritiskt fundera på vad det är för samtal man får.

Är du drabbad av bedragaren och kan tänkta dig att berätta om det i tidningen. Ring reportern. Du kan vara anonym.

Så lyckas bedragaren komma åt pengarna på ditt konto.

► Bedragaren som ringer säger ofta att de ringer från banken eller swish

► Bedragaren sitter ofta med flera olika bankers hemsida uppe och på ett skickligt sätt får dig att avslöja vilken bank du har. De har redan ditt personnummer och behöver bara bli inloggade med bank-id. Genom att till exempel säga att det det har skett någonting felaktigt på ditt konto ombeds du logga in. Antingen via mobilt bank-id eller med bankdosan. I och med den åtgärden har du loggat in bedragaren på din banksida.

► Gärningsmannen kan nu flytta runt pengar på dina konton. I de senaste fallen, som Jessica Bodin utreder, säger bedragaren att du har fått en felaktig insättning på det konto som är kopplat till bankkort eller swishkonto. Men bedragaren har förberett och fört över dina sparpengar till det kontot och säger sedan att du måste swisha tillbaka de felaktigt överförda pengarna, som egentligen är dina sparpengar.