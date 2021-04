Bengt Söderhäll: Gormans nyanser tappas bort i översättningen

När Joe Biden installerades som USA:s 46:e president på trappan till Kapitolium i Washington, läste Amanda Gorman dikten “The Hill We Climb”. På svenska har den i Jason Diakités översättning fått titeln “Berget vi bestiger”.

Amanda Gormans dikt i direktsändning var stark, hoppingivande, bejakande poesins prövande och undersökande världsförståelse. Dikt som läses högt, betoningar och puls, rytm och pausering, tonfall och tonhöjd. Och ordens enskilda styrka och sammantagna erbjudande.

Amanda Gormans dikt enbart som text är något annat. Överflyttningen från amerikansk engelska till svenska blir ett arbete på egen hand. Det hade varit en god sak att publicera det amerikanska originalet intill Diakités tolkning.

Nyanser om nation och land och det amerikanska blir tydligare och uppfattningen och känslan av att Gorman diktat om hela världen finns inte kvar, åtminstone för den här läsaren. Det är om USA.

Woodie Guthrie (1912-1967) och Laurence Felinghetti (1919-2021) knackar på och vill samtala med Amanda Gorman – och läsaren. Om exemplet USA. “Det här är ditt land” (This Land Is Your Land, 1940) sjunger Guthrie om ett annat USA än det officiella. I “Pity the Nation” (2007, ”Stackars land”; jag har inte hittat någon översättning till svenska) beklagar Ferlighetti USA:s ledandes lögner och att det amerikanska folket som tillåter att deras rättigheter eroderar.

De tre – Gorman, Guthrie, Ferlinghetti – skriver i olika tonarter om hur det skulle kunna vara och hur vi skulle kunna förändra rådande villkor så att de blir bättre och anständiga för alla och envar.

Till denna sanning, denna tro, vår tillit sätts.

Och medan vår blick är fäst på framtiden.

Är det på oss historiens blick fästs.

(Berget vi bestiger, s 23)

Bengt Söderhäll

är fri skribent i ständigt i samtal med Stig Dagerman. Medverkar regelbundet på AB Kultur.

Ny bok

Amanda Gorman: Berget vi bestiger

Poesi

Översättning: Jason Diakité

Polaris