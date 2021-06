"Berglins" är Sveriges dagbok – nya samlingsboken ger en titt bakom kulisserna

Det har kommit ännu en jubileumsbok som sammanfattar ett decennium av berglinska samhällsstudier. En riktigt lyxig feting på nära 300 sidor.

Jag brukar tänka att Berglins är som Sveriges dagbok. I deras skrattspegel ser vi samtiden.

Det blir tydligt i retrospekt. För tio år sen skämtade de om larviga tv-program med kändisar som opererar varandra i Let's cut. Nu orkar ingen skämta om sånt, för nu är kändislarvet helt standard.

Och när Berglins tog upp riktad reklam för tio år sen handlade det om pappersreklam i brevlådan. Nu är den digitala reklamen en del av ett omhuldat övervakningssamhälle som var svårt att föreställa sig 2010.

Även den som följer Berglins i Arbetarbladet varje vecka har stor glädje av denna Berglins Guld. Vi var ju först av rikets dagstidningar att publicera serierna, men sanningen att säga hittar du bara en del av Jans och Marias flitiga produktion på denna kultursida.

I Berglins Guld får du också de bästa "enrutingarna", som publiceras varje vecka i SvD.

Det går att känna igen Berglins teckningsstil, humor och livssyn genom alla de fem decennier de har varit verksamma i. Den trevande starten går ju tillbaka ända till 1985.

Men när man lägger den senaste samlingsvolymen invid den första är skillnaderna stora. Framför allt att formen har blivit mer homogen, i början var det överraskande infall.

Och det blir allt tydligare att serierna kommer till i samspel mellan makarna Jan och Maria. De lever och arbetar ju närmast symbiotiskt.

I denna bok har de till och med sprängt in en miniserie med titeln "En skämttecknares våndor". Det handlar om de allt mer svåra bryderierna om vad fanken man ska skämta om. "Muhammed? Fråga Lars Vilks hur kul det är!". Eller: "Kan vi inte göra nåt skämt på att folk verkar bli dummare och dummare? Ja men hur skulle dom fatta det då?"

Dessutom finns ett underbart appendix (mer sånt!), med kommentarer till några av serierna. Som 2018 när de var tidiga med att uppmärksamma Greta Thunberg: "Ja, det är Greta i ruta 2. Innan hon blev Greta med oss alla".

Eller den här: "'Poffe' som namn på ett helvarv i brännboll är nog ett lokalt uttryck. Kanske bara i Valbo. Det är mycket som är lokalt i Valbo."

AB kultur sände tre ganska bra frågor på mejl:

Hörrni Janne och Maria, såhär brukar ni inte utforma böckerna, med appendix och självbiografiska inslag. Hur var det att jobba så?

"Tio år blir ju ett slags bokslut, och därför föll det sig naturligt att göra några metaskämt om själva spånandet, och att berätta lite om det som sker bakom kulisserna."

Detta är er tredje decenniesammanfattning (efter Magnum Berglin 2001, och Bronto Berglin 2011), hur väljer ni att reagera på det?

"Klockan klämtar uppenbarligen för oss!"

Vad bör nästa samlingsvolym heta – och hur många fler samlingar vågar man hoppas på nu när er pensionsålder närmar sig med oroväckande hastighet?

"Geronto Berglin, följd av Senil Berglin and the rest is silence..."

