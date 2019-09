Bernt-Olov Andersson: Finns det arbetarkonst? Ja, minst en arbetarkonstnär i alla fall

Finns svensk arbetarkonst? Vi har ju Albin Amelin och Johan Ahlbäck på 1920 - 30-talet, kanske någon konstintresserad genmäler. Jovisst, men efter dessa båda då?

Arbetarlitteraturen har ju en given plats i landet, med en egen tradition och många välkända författare: grabbar och tjejer med gedigen arbetarbakgrund, som i hundra år gestaltat sin tillvaro och sin samtid. Vi skulle kunna fylla en hel katalog med arbetarförfattare, men det skulle bli väldigt glest mellan arbetarkonstnärerna. De hamnar i skuggan. Och de allra flesta saknar en gedigen arbetarbakgrund.

Anledningen till min stilla undran är att jag av en ren tillfällighet träffade en gammal arbetarkonstnär. Jag kan nästan garantera att ingen av er läsare känner till honom. Han är nämligen inte någon som gör så mycket väsen av sig. Han är tystlåten och skygg och han heter Johnny Persson. Dessutom är han bosatt långt bort i en liten jämtländsk by med cirka sjuhundra innevånare. Men på några minuter delgav han mig sitt annorlunda levnadsöde: Likt de andra pojkarna i byn började han tidigt arbeta i skogen och bodde tillsammans med dem i dragiga skogsarbetarkojor över hela Jämtland. Under matrasterna började han teckna av sina arbetskamrater på de papper som fanns tillgängliga i kojan. Skogshuggarna blev mäkta imponerade av hans enkla teckningar och började slutligen tjata på honom att han skulle söka sig till någon skola och vidareutbilda sig. Johnny protesterade, inte kunde väl han, en vanlig skogsarbetare från Jämtland. Men slutligen gav han ändå med sig och sökte till Konstfack i Stockholm: Sveriges största konstnärliga högskola inom konst, design och konsthantverk som utbildat konstnärer sedan mitten av 1800-talet.

Kanske var det bara ett sätt för honom att slippa tjatet från sina arbetskamrater. Han skulle ju ändå inte komma in. Det var hela 300 sökande konstnärer och endast 30 av dessa skulle komma in på skolan. Men skogsarbetaren Johnny Persson från Jämtland kom in! Han kom in på en fyraårig utbildning på Konstfack, Sveriges anrika konstnärliga högskola.

- Det var ju ett problem. Jag hade aldrig varit i en stad förut… så jag var naturligtvis väldigt nervös och osäker. En dag reste jag hemifrån med bussen och sedan tåg från Östersund. Till slut hamnade jag på Stockholms Central med ryggsäck och tält.

Johnny visste inte riktigt vart han skulle ta vägen och vad han skulle ta sig till. Han hade ju aldrig varit i en stad tidigare och oväsendet i Stockholm gjorde honom förvirrad. Men då såg han framför sig en äldre kvinna som hade tydliga besvär med sin stora packning. Johnny steg fram och erbjöd sig att hjälpa henne om hon i sin tur visade vägen till Konstfack. Men istället för att hjälpa honom, skällde kvinnan ut honom efter noter och drämde handväskan i huvud på honom. Ett slags: ”Välkommen till Stockholm!”

Johnny hade nu ingenstans att bo, men han letade sig fram till Konstfack. Om dagarna gick han på konstskola och om nätterna tältade han ensam ute på Gärdet. Det gick bra fram till slutet av året, då vintern kom även till huvudstaden. Den första snön föll och Johnny blev plötsligt hemlös. Till en början sov han bakom en kamin på en båt som låg förankrad vid en kaj. Ibland sov han bara under en presenning.

- En natt låg jag under samma presenning som författaren Åke Wassing, sa Johnny.

Hälsingeförfattaren som växte upp under hemska förhållanden på ålderdomshemmet i Bollnäs, som i hans berömda bok kallades ”Slottet i Dalen”, och som mitt i berömmelsen tog sitt eget liv.

Finns arbetarkonst, var frågan? Jo, Johnny Persson från en liten by i Jämtland finns. Det var inte meningen att han skulle bli konstnär, men han blev det ändå. Vi är inte många som känner honom. Men nu gör jag det och jag tackar innerligt för samtalet.

Bernt-Olov Andersson

Arbetarförfattare från Sandviken. Passionerad antirasist. Förtjust i all slags musik, lokalhistoria och främmande länder.