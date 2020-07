Bernt-Olov Andersson: Flytta den kungliga operan till Sandviken!

Den Kungliga Operan borde rimligtvis ligga i antingen Borlänge eller i Sandviken och inte vid Stockholms ström. Det är ju från dessa båda brukssamhällen som de verkliga proffsen kommer. Och trots att opera räknas som finkultur, så kommer det svenska ursprunget från kroppsarbetare i Domnarvets och Sandvikens järnverk.

Borlänge har ju hela släkten Björling, men sedan har nog Sandviken resten. I släkten Björling är operasångarna bastanta dalkarlar: David, Jussi, Olle, Karl, Rolf, Raymond och Gösta. I Sandviken är det däremot kvinnliga operasångerskor: Blanche, Malena, Anna, Clara, Erika, Jennie. Säkert har jag glömt någon.

Jussi Björlings pappa David var född i Voxna, Hälsingland 1873, men hamnade som vuxen som smed i Domnarvets järnverk i Borlänge. 26 år gammal emigrerade han till Amerika, där han bland annat drog sig fram på att sjunga svenska folkvisor på en saloon i New York. Då hade pappan den enastående lyckan att bli erbjuden att studera på Metropolitan Opera School i New York. Där träffade han den världsberömde sångaren Caruso som intresserade sig för hans röst och gav honom några gratislektioner. 1907 återvände han hem till Sverige och gifte sig med pianisten Ester Sund som födde Jussi, men som dog i barnsäng endast 35 år gammal. Så Borlänges operatradition är välkänd.

Sandvikens operatradition är däremot mindre känd, men där finns en operasångerska som är minst lika berömd som Jussi Björling. Hennes namn var Blanche Thebom och hon härstammade från Sandviken och Årsunda. Anledningen till att jag vet detta är att jag hittade ett urklipp ur Sandvikens Tidning från 1950 som var så nött att det var med möda det gick att läsa. Det låg i en kartong efter min frus farmor som var bosatt i Årsunda. Detta skedde under forskningen till min roman ”Kanal”, som kom ut lagom till stadens 150-årsjubileum. Blanche Thebom, som talade en nästan felfri svenska, hade hälsat på släktingar i Årsunda och hållit en bejublad konsert i Sandviken.

”Blanche Thebom försatte publiken i fullständig extas vid konserten på torsdagen i Sandvikens Valhalla. Med våldsam sydländsk livlighet visade lyssnarna, genom applåder, stampningar och bravorop, sin uppskattning. Sällan eller aldrig har en så fullkomnad sångkonst ljudit i dessa trakter.”

Med detta som bakgrund anhåller jag vördsamt om att Kungliga Operan flyttas från centrala Stockholm till antingen Borlänge eller Sandviken.

1883 hade Blanches föräldrar Carl Gustaf Thebom med Carolina Elisabeth Lindgren gift sig. Carolina föddes i Sandviken och Carl var tråddrageriarbetare vid Sandvikens järnverk och dessutom spelman från Årsunda. En av huvudpersonerna i min roman ”Kanal” är legenden Dal-Brita och till min stora förvåning upptäckte jag att den världsberömda operasångerskan Blanche Theboms mamma var Dal-Britas barnbarn. Kan man bli mera Sandvikare?

Vid ungefär samma tid som David Björling flyttade till Amerika flyttade också Carolina och Carl dit. Dottern Blanche föddes sedan 1915. Flickan var fyra år yngre än Jussi, men han var ju redan som barn, tillsammans med sina små bröder, en världsberömd sångare. Även om Blanche sjöng i kyrkokör i USA, så skulle det dröja tills hon var över 20 år innan hon upptäcktes. Detta skedde vid ett alldeles speciellt tillfälle. Familjen Thebom skulle hälsa på sina släktingar i Årsunda och på båten över till Sverige sjöng hon tillsammans med fartygsorkestern. En känd pianist uppmuntrade henne att ta sånglektioner.

Resan till Sverige företogs 1938, samma år som Jussi var i USA och gjorde sin debut på Metropolitan. Blance Thebom beundrade operasångaren från Borlänge och längtade efter att få sjunga ihop med honom. Det skedde äntligen året 1949 på Metropolitan Opera i New York där de sjöng Verdis opera ”Don Carlo”.

Dessa båda sångare blev verkligen legender inom operavärlden och kan än idag avnjutas på många klipp på YouTube. Blanche blev både filmskådespelare och lärare. Operasångare från hela världen vallfärdade till San Fransisco för att bli undervisad av henne. Hon deltog i över 350 Metropolitanföreställningar under 22 år och förärades med en stjärna på Walk of Fame i Hollywood. Jag vet, för jag har själv sett den. Den ligger på Vine Street mellan Audrey Hepburn och Cary Grant. Blanche Thebom, med rötter i Sandviken, blev 94 år gammal och dog så sent som 2010.

Med detta som bakgrund anhåller jag vördsamt om att Kungliga Operan flyttas från centrala Stockholm till antingen Borlänge eller Sandviken.

Bernt-Olov Andersson är författare, sångare och Sandvikare